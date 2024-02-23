Американська компанія представила найбільшу капсулу для польотів людини в космос (фото)

Компанія Space Perspective має намір зробити революцію в тому, як люди сприймають космос.

Американська компанія Space Perspective має намір доставляти космічних туристів на висоту 32 км, де ще за фактом космосу немає, тобто це частина стратосфери Землі. Проте з цієї висоти можна буде насолодитися дивовижним видом на нашу планету і космос. І все це компанія планує зробити за допомогою високотехнологічних космічних куль. Нещодавно компанія опублікувала знімки готової випробувальної капсули Spaceship Neptune, яка отримала назву Excelsior, пише Interesting Engineering.

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Компанія Space Perspective заявляє, що вона має намір зробити революцію в тому, як люди сприймають космос і представляє капсулу Excelsior як найбільшу коли-небудь створену космічну капсулу, призначену для польотів людини.

Компанія Space Perspective заявляє, що вона має намір зробити революцію в тому, як люди сприймають космос, і представляє капсулу Excelsior як найбільшу коли-небудь створену космічну капсулу, призначену для польотів людини. Фото: воздушный шар

У цій капсулі є бар, м'які крісла, лаунж-зона, Wi-Fi і навіть справжній туалет. Сферична капсула діаметром 4,9 метра та об'ємом понад 60 кубічних метрів встановлює нові стандарти в космічних подорожах. Річ у тім, що капсула майже вдвічі більша за космічні кораблі SpaceShip Two від компанії Virgin Galactic і New Shepard від компанії Blue Origin і приблизно вчетверо більша за корабель Crew Dragon від компанії SpaceX.

Капсула має великі вікна для панорамного краєвиду та інноваційну технологію, яка захищає від шкідливого випромінювання і регулює внутрішню температуру. Капсула розрахована на 8 космічних туристів.

Капсула має великі вікна для панорамного краєвиду та інноваційну технологію, яка захищає від шкідливого випромінювання і регулює внутрішню температуру. Капсула розрахована на 8 космічних туристів Фото: воздушный шар

На відміну від інших компаній, які займаються космічним туризмом і використовують для цього ракети-носії, сферична капсула кріпиться до гігантської повітряної кулі, наповненої воднем. Капсула підніматиметься за допомогою повітряної кулі зі швидкістю приблизно 20 км/год.

У цій капсулі є бар, м'які крісла, лаунж-зона, Wi-Fi і навіть справжній туалет Фото: воздушный шар

Сама подорож на висоту 32 км і спуск назад займатиме 6 годин, але впродовж 2 годин капсула ширятиме в стратосфері. Завдяки величезним вікнам туристи отримають чудовий краєвид не тільки на Землю, а й на справжній космос. Під час підйому туристи зможуть бачити на відстані до 800 км у всіх напрямках, а на максимальній висоті вони побачать повну чорноту космосу і кривизну Землі.

На відміну від інших компаній, які займаються космічним туризмом і використовують для цього ракети-носії, сферична капсула кріпиться до гігантської повітряної кулі, наповненої воднем. Капсула підніматиметься за допомогою повітряної кулі зі швидкістю приблизно 20 км/год. Фото: Daily Mail

Випробувальний політ капсули заплановано на кінець цього року, а повноцінні туристичні польоти мають розпочатися вже 2025 року.

Скільки ж коштує квиток на таку подорож? Вартість для одного космічного туриста становить 125 тисяч доларів. При цьому, згідно із заявою компанії Space Perspective, уже продано 1750 квитків. До кінця 2024 року компанія планує продати ще понад 2000 квитків.

Розробку повітряної кулі, яка підніматиме капсулу, вже завершено, а корабель Marine Spaceport Voyager, що буде стартовим майданчиком для запусків в океані, вже перебуває на завершальній стадії підготовки.

Як уже писав Фокус, фізики вважають, що двигуни на антиматерії дозволять людям долетіти до зірок за кілька років. Але є деякі труднощі у створенні таких рухових установок.

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