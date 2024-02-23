Водний світ: чи придатні планети-океани для життя і які в них насправді водойми

Передбачається, то на таких планетах потенційно може існувати позаземне життя.

Останніми роками астрономи активно зайнялися пошуками нового виду планет, які особливо підходять для існування позаземного життя. Такі світи називають гікеанами або планетами-океанами, адже їхня поверхня вкрита величезним шаром з рідкої води, і вони мають щільну, багату воднем атмосферу. Назву гікеани придумали 3 роки тому вчені, які 2023 року ретельно досліджували один із потенційних океанських світів — планету під назвою K2-18b. У рамках нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вчені вивчали, який вигляд може мати внутрішня структура планет-океанів і що це означає для можливості знайти там позаземне життя, пише Universe Today.

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За словами вчених, гікеани не схожі на жоден світ, який існує в Сонячній системі і це розширює саме визначення населеної планети. Такі світи в кілька разів більші за Землю, а тому їх іноді називають або суперземлями, або міні-Нептунами, залежно від розміру.

Через свої розміри такі планети набагато легше виявити, ніж кам'янисті планети більше схожі на Землю, а щільна атмосфера дає їм ширшу населену зону.

Також на цих планетах легше провести спектроскопічний аналіз, під час якого можна вивчити хімічний склад атмосфери та виявити ознаки позаземного життя, так звані біосигнатури.

Щоб виявити потенційні характеристики населеного гікеану, вчені використовували спеціальне моделювання, щоб виявити можливі планетарні структури. У моделювання було введено обмеження, яке враховувало тільки придатні для життя температури і тиск на поверхні океану, де вода зустрічається з повітрям.

Навіть дотримання цих суворих умов показало широке розмаїття можливих внутрішніх структур гікеанів. Глибина океану такого населеного світу може варіюватися від десятків до тисяч кілометрів. Для порівняння середня глибина океанів на Землі становить приблизно 3,7 км.

Останніми роками астрономи активно зайнялися пошуками нового виду планет, які особливо підходять для існування позаземного життя. Такі світи називають гікеанами або планетами-океанами, адже їхня поверхня вкрита величезним шаром з рідкої води, і вони мають щільну, багату воднем атмосферу Фото: Universe Today

Одним із факторів, який потенційно обмежує населеність цих світів, є те, що вони, ймовірно, мають товстий шар льоду між дном океану та кам'янистим ядром планети. На Землі вивітрювання кам'янистого морського дна виробляє поживні речовини, необхідні для життя, а лід може перешкоджати цьому процесу. Проте, все ще існує ймовірність того, що ці поживні речовини можуть переноситися через лід за допомогою конвекції, або ж їх можуть доставити комети й астероїди з космосу.

Учені в дослідженні також представили кілька планет-кандидатів на звання гікеана. І три з цих світів мають хороші шанси бути населеними.

Хоча ці три планети обертаються навколо зірок червоних карликів, які відомі дуже сильними спалахами, що не сприяє існуванню життя, рідні зірки цих світів проявляють спокійну поведінку. Учені вважають такими потенційно населеними гікеанами планети TOI-270 d, TOI 1468c і TOI-732c.

Автори дослідження планують використати космічний телескоп Вебб для ретельного вивчення всіх трьох світів, щоб з'ясувати, чи є вони океанськими планетами насправді та яка можливість того, що там існує позаземне життя.

Водночас, як уже писав Фокус, згідно з іншим дослідженням, насправді океанські світи можуть бути покриті не океанами з рідкої води, а океанами з гарячої магми.

Також Фокус писав про те, що астрономи нарешті з'ясували, що за об'єкт ховається в центрі залишку однієї з найвідоміших наднових.