Ситуація в Південнокитайському морі настільки загострилася, що під загрозою зникнення опинився унікальний тропічний атол.

Суперечка з приводу мілини Скарборо — тропічного атола, що є "ласим шматочком" для Філіппін і Китаю, — триває вже багато років, проте останнім часом ситуація вийшла з-під контролю. Дослідники виявили, що хтось отруює океан ціанідом, але досі не можуть зрозуміти хто саме, пише Futurism.

Цього тижня Філіппінське бюро рибальства і водних ресурсів (BFAR) висунуло звинувачення в бік Китаю, заявивши, що китайські рибалки використовують ціанід під час рибальства, чим отруюють океан. За словами представника BFAR Назаріо Брігера, збиток від китайських суден сьогодні може перевищити 17,8 мільйона доларів. Брігер також заявив, що Китай навмисно знищує мілину Скарборо, щоб перешкодити філіппінським рибальським суднам ловити рибу в цьому районі.

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Однак філіппінська берегова охорона не може з упевненістю заявити, хто саме несе відповідальність за використання ціаніду в цьому районі. За словами комодора філіппінської берегової охорони Джея Тарріела, наразі правоохоронні органи не мають жодних наукових досліджень або будь-яких інших доказів, які дали б змогу припустити, що риболовецький промисел із використанням ціаніду може бути справою рук китайських або в'єтнамських рибалок.

Зазначимо, що Скарборо є атолом, розташованим приблизно за 200 кілометрів від Філіппін. За оцінками експертів, цей атол щорічно забезпечує їжею понад 385 000 осіб, а також приносить прибуток від вилову понад 275 000 метричних тонн риби.

Дослідники зазначають, що атол став "каменем спотикання" двох країн з цілої низки причин. По-перше, цей регіон багатий на водне життя та рибні запаси. По-друге, тут є внутрішня лагуна, де судна можуть сховатися під час шторму, що робить її ідеальною зупинкою для відпочинку човнів.

Науковці зазначають, що рибний промисел з використанням ціаніду раніше використовувався філіппінськими рибалками для оглушення риби. Фактично такий метод є простим способом отримання щоденного улову, проте він завдає шкоди навколишньому середовищу. Попередні дослідження вже показали, що використання ціаніду руйнує коралові рифи, які сьогодні перебувають на межі зникнення через руйнівне рибальство, а також наслідки зміни клімату.

За словами біолога Міжнародного альянсу морського середовища (IMA) на Філіппінах Сема Мамауага, фактично на кожну виловлену рибу з використанням ціаніду припадає близько одного квадратного метра зруйнованого коралового рифу. У результаті вчені побоюються, що в найближчому майбутньому колись успішний атол Скарборо просто занепаде через дії людей.

Як ми писали раніше, союзник США звинуватив Пекін заявивши, що Китай труїть Південнокитайське море ціанідом. Представники філіппінської влади повідомили про те, що китайські бригади застосували токсичний хімікат на мілині Скарборо, щоб отруїти екосистему і вигнати філіппінських рибалок.

Раніше Фокус писав про найбільший і найглибоководніший кораловий риф у світі: жоден промінь сонця не досягає його.