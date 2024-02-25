Нащадки блакитної крові: список українських прізвищ, що мають стосунок до литовського дворянства

Прізвища людей приховують у собі історію про пригоди наших предків та їхню приналежність. Одну з таких прихованих сторінок історії нещодавно відкрив світові український професор.

Наші прізвища — це не просто цікава комбінація слів, а титули, що несуть цілий пласт історії та мають певне значення, колись даровані нашим предкам за їхні заслуги. Не менш цікавим є й питання їхнього походження з погляду приналежності до певного класу в минулому. Так, український професор вивчив походження безлічі прізвищ і склав окремий список їхніх володарів, які напевно належали до княжої знаті в Литві, пише ТСН.

Професор Петро Масляк вирішив уважно вивчити прізвища своїх студентів та їхнє історичне коріння. І деякі з проаналізованих ним прізвищ виявилися чимось на кшталт VIP-перепустки в минуле, що свідчить про давні зв'язки з литовськими князями. Масляк представив свій список, що містить щасливчиків, які так чи інакше належать до правлячої верхівки в минулому. До нього потрапили власники таких прізвищ:

Острох

Сапіга

Сангушко

Хоткевич

Чернецький

Вишневецький

Виговський

Чорторийський

Німерович

Заславський

Косаківський

Ружинський

Любомирський

Корецький

Лукомський

Також, якщо ваше прізвище закінчується на -іло або варіації на кшталт -айло, -ейло, це може означати зв'язок вашої родини з литовською аристократією. Це пов'язано з тим, що ці закінчення схожі на закінчення прізвищ литовських дворян, що відігравало важливу роль у їхньому утворенні свого часу і не давалося першим-ліпшим людям.

Крім імовірності зв'язку з княжою сім'єю, подібні аналізи та їхні результати дають нам змогу краще розуміти, звідки ми родом. Знання походження свого прізвища може дати нам відчуття ідентичності та приналежності, якого іноді так не вистачає. Крім того, це цікава тема для обговорення та спекуляції в компанії.

Наші прізвища — це не звичайні мітки, дані нам випадково в минулому, це справжнісінька історія, і деякі з її аспектів вельми благородні. Якщо ви знайшли своє прізвище в цьому списку або воно має закінчення -ило, то вас можна привітати, адже, можливо, у вас аристократичне коріння.

Подібні знання потрібні і важливі для нас не як предмет хвастощів, а як важливі знання про свій родовід та його приналежність. І нехай прізвища не визначають людей і те, як вони себе поводять, вони є важливою частиною нашої багатої історії та елементом індивідуальності, який несе в собі цілу розповідь про те, ким були наші предки і про їхні діяння.

Раніше Фокус писав про виявлення археологами найдавніших останків людини. Відкриття скам'янілостей людини в печері Там Па Лінг, розташованій на півночі Лаосу, дало неоціненну інформацію про історію нашого виду. Ці стародавні останки, яким 68 000-86 000 років, ідентифіковані як Homo sapiens.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами терізінозавра і троодонтида на території Британії.