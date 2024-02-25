Непомітна і небезпечна хвороба, що вражає сплячих: що таке апное і як із ним боротися

Апное сну є небезпечною, але часто непоміченою хворобою, що вражає десятки мільйонів людей. Якщо вчасно не діагностувати і не почати лікувати її, рано чи пізно вона може призвести до фатальних наслідків.

Вчені свого часу виявили цілу низку поширених проблем зі здоров'ям, спричинених апное уві сні, а також розробили методи їхнього контролю та лікування. Цей стан, що завдає незручностей не тільки хворим, а й їхнім близьким, пов'язаний із цілою низкою серйозних ризиків для життя, заявляють учені. Більш детальне вивчення їхнього взаємозв'язку з апное дає змогу розробити ефективні методи лікування, які врятують безліч життів, пише Fox News.

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Однією з найбільш значущих проблем виявився зв'язок між апное сну і серцево-судинними захворюваннями. Цей розлад, що характеризується різкими і повторюваними перервами в диханні під час сну, призводить до раптового і різкого зниження рівня кисню в крові. Такі перепади чинять надмірне навантаження на серцево-судинну систему, підвищуючи кров'яний тиск і згодом збільшуючи ймовірність серйозних серцево-судинних проблем, включно з інфарктами, інсультами та аневризмами черевної аорти.

Апное сну проявляється у двох основних формах: обструктивне апное сну (ОАС) і центральне апное сну (ЦАС). ОАС виникає, коли м'язи горла надмірно розслабляються, блокуючи надходження повітря в легені. ЦСА ж виникає через те, що мозок не надсилає відповідні сигнали м'язам, які відповідають за дихання. Такі чинники, як ожиріння, велика окружність шиї, а також згубний спосіб життя, як-от вживання алкоголю та куріння, можуть підвищити ризик розвитку апное сну. Це захворювання особливо поширене серед літніх чоловіків.

Естер Родрігес Вільєгас, професор Імперського коледжу Лондона, проливає світло на ширші наслідки задавненого апное сну, відзначаючи кореляцію зі скороченням тривалості життя. Крім того, вона також вказує на значний збіг між апное сну і діабетом 2 типу, причому більшість пацієнтів не знають про свій стан. Така необізнаність викликає занепокоєння з огляду на дані, що вказують на зв'язок між нелікованим апное сну і погіршенням контролю за рівнем цукру в крові, що зрештою поглиблює прогресування діабету, каже Вільєгас.

Також порушення якості сну, пов'язане з апное, значно знижує нашу денну продуктивність і концентрацію. Це може підвищити ризик нещасних випадків, особливо коли йдеться про автомобілі: проігнороване апное є одним з основних чинників, що сприяють виникненню автомобільних аварій у Європі, заявляє Вільєгас. Ефект від апное найсильніше поширюється на академічну та професійну діяльність, де люди з хворобою можуть зіткнутися з проблемами через зниження пильності та когнітивних здібностей.

Діти теж не захищені від наслідків апное сну. Так, у них часто проявляються симптоми, що нагадують СДУГ, як-от погана успішність і проблеми з поведінкою, що становить небезпеку встановлення неправильного діагнозу. Психічне здоров'я — ще одна сфера, де апное сну накладає свій відбиток, оскільки люди, які страждають на апное сну, більш схильні до зниження настрою, дратівливості, тривоги і депресії.

Вільєгас також вказує на важливість розпізнавання симптомів апное сну, які варіюються від гучного хропіння до більш непомітних ознак, як-от сухість у роті або дратівливість і перепади настрою. У дітей симптоми можуть включати ненормальні пози уві сні або труднощі в успішності в школі.

Варіанти лікування апное різноманітні, включно з використанням апаратів безперервного позитивного тиску в дихальних шляхах, пристроїв для розширення нижньої щелепи та інші хірургічні втручання. Зміни у способі життя, як-от зниження ваги і відмова від вживання алкоголю, також ефективні в боротьбі із симптомами.

Незважаючи на те, що на апное сну страждають понад 30 мільйонів осіб, лише мала частина з них проходить діагностику і отримує лікування, що підкреслює необхідність підвищення обізнаності та залучення до процесу охорони здоров'я населення. Вільєгас наголошує на повсюдному впливі апное сну на різні аспекти здоров'я і нашого повсякденного життя і наголошує на важливості ранньої діагностики та комплексного лікування для зниження цих ризиків.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.