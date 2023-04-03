Прорив в охороні здоров'я. Новий препарат одночасно лікує серцеву недостатність та апное уві сні

Серцева недостатність і апное уві сні — дві поширені проблеми зі здоров'ям, що часто перетинаються, які значно скорочують тривалість життя. Але новий препарат AF-130 подає надії, впливаючи на активність нервової системи, відповідальну за обидва захворювання.

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Серцева недостатність, глобальна криза охорони здоров'я, від якої страждають понад 64 мільйони людей у всьому світі, часто ускладнюється апное уві сні, що призводить до ще більшого скорочення тривалості життя. Перспективною подією є розробка нового препарату, який спрямований на активність нервової системи, що лежить в основі обох станів, пропонуючи лікування "два в одному". Незважаючи на останні досягнення в лікуванні серцевої недостатності, рівень смертності залишається високим, що робить цей препарат великим проривом у галузі охорони здоров'я. Серцева недостатність виникає через ослаблення серцевих м'язів, які не можуть ефективно перекачувати кров. Симпатична нервова система, що відповідає за реакцію "боротьба або втеча", стимулює серце для підвищення його ефективності, але тривала стимуляція в поєднанні з апное уві сні скорочує тривалість життя, та більшість пацієнтів помирають протягом п'яти років після постановки діагнозу, пише New Atlas.

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Ділянка мозку, що відповідає за серцеві імпульси, також регулює дихання. Центральне апное сну (ЦАС) є поширеним супутнім захворюванням у пацієнтів із серцевою недостатністю, викликаючи повторювані паузи в диханні під час сну через недостатні сигнали від мозку до дихальних м'язів. Вважається, що причиною апное сну є підвищена чутливість периферичних хеморецепторів, розташованих у сонних артеріях, які відповідають за виявлення змін рівня кисню в артеріальній крові (гіпоксії) та активацію рефлексів для відновлення рівня кисню. P2X3, специфічний рецептор, впливає на цю рефлекторну відповідь.

Сучасні методи лікування апное уві сні, крім усунення основних причин, таких як серцева недостатність, обмежуються безперервним позитивним тиском у дихальних шляхах (БПТДШ), яке використовує слабкий тиск повітря для підтримки дихальних шляхів відкритими. Однак цей метод часто погано переноситься, оскільки вимагає носіння маски, що щільно прилягає, під час сну.

Проте новий препарат під назвою AF-130, який впливає на нервову активність, відповідальну за серцеву недостатність та апное уві сні, показує перспективні результати. Дослідники з Оклендського університету в Новій Зеландії провели випробування на щурах, які страждають на хронічну серцеву недостатність та апное уві сні. AF-130 продемонстрував ефективний антагонізм рецептора P2X3, нормалізуючи дихальну реакцію організму на гіпоксію, значно збільшуючи серцевий викид і усуваючи порушення дихання.

Джуліан Патон, автор-кореспондент дослідження, заявив, що новий розроблений препарат AF-130 являє собою засіб "два в одному" для лікування серцевої недостатності та апное уві сні. Він додав, що препарат забезпечує переваги при серцевій недостатності та полегшує апное, яке наразі лікується тільки БПТДШ і погано переноситься.

Було встановлено, що препарат зменшує системне запалення, вагу серця та запобігає набряку легенів, який зазвичай виникає у пацієнтів із серцевою недостатністю. Це перші ліки, які можуть контролювати нервову активність між мозком і серцем, що призводить до серцевої недостатності та апное уві сні. Дослідження підтверджує думку про те, що рецептори P2X3 у сонних артеріях відіграють важливу роль у патологічних механізмах серцево-судинних та респіраторних захворювань.

За словами консультанта з кардіології доктора Мартіна Стайлза, препарат являє собою захопливу розробку, а його метод дії є новим порівняно з іншими ліками, які поліпшили прогноз серцевої недостатності в останні десятиліття. Препарат очікує схвалення для іншого клінічного застосування, що свідчить про те, що випробування на людях можуть розпочатися в найближчі два роки.

Раніше Фокус писав про те, що сон із партнером має несподівані переваги. Люди, які сплять не одні, мають менший шанс на прояв апное.