Прорыв в здравоохранении. Новый препарат одновременно лечит сердечную недостаточность и апноэ во сне

Сердечная недостаточность и апноэ во сне — две распространенные и часто пересекающиеся проблемы со здоровьем, которые значительно сокращают продолжительность жизни. Но новый препарат AF-130 подает надежды, воздействуя на активность нервной системы, ответственную за оба заболевания.

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Сердечная недостаточность, глобальный кризис здравоохранения, от которого страдают более 64 миллионов человек во всем мире, часто осложняется апноэ во сне, что приводит к еще большему сокращению продолжительности жизни. Многообещающим событием является разработка нового препарата, который направлен на активность нервной системы, лежащую в основе обоих состояний, предлагая лечение "два в одном". Несмотря на последние достижения в лечении сердечной недостаточности, уровень смертности остается высоким, что делает этот препарат большим прорывом в области здравоохранения. Сердечная недостаточность возникает из-за ослабления сердечных мышц, которые не могут эффективно перекачивать кровь. Симпатическая нервная система, отвечающая за реакцию "борьба или бегство", стимулирует сердце для повышения его эффективности, но длительная стимуляция в сочетании с апноэ во сне сокращает продолжительность жизни, и большинство пациентов умирают в течение пяти лет после постановки диагноза, пишет New Atlas.

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Область мозга, отвечающая за сердечные импульсы, также регулирует дыхание. Центральное апноэ сна (ЦАС) является распространенным сопутствующим заболеванием у пациентов с сердечной недостаточностью, вызывая повторяющиеся паузы в дыхании во время сна из-за недостаточных сигналов от мозга к дыхательным мышцам. Считается, что причиной апноэ сна является повышенная чувствительность периферических хеморецепторов, расположенных в сонных артериях, отвечающих за обнаружение изменений уровня кислорода в артериальной крови (гипоксии) и активацию рефлексов для восстановления уровня кислорода. P2X3, специфический рецептор, влияет на этот рефлекторный ответ.

Современные методы лечения апноэ во сне, помимо устранения основных причин, таких как сердечная недостаточность, ограничиваются непрерывным положительным давлением в дыхательных путях (НПДДП), которое использует слабое давление воздуха для поддержания дыхательных путей открытыми. Однако этот метод часто плохо переносится, поскольку требует ношения плотно прилегающей маски во время сна.

Тем не менее новый препарат под названием AF-130, который воздействует на нервную активность, ответственную за сердечную недостаточность и апноэ во сне, показывает многообещающие результаты. Исследователи из Оклендского университета в Новой Зеландии провели испытания на крысах, страдающих хронической сердечной недостаточностью и апноэ во сне. AF-130 продемонстрировал эффективный антагонизм рецептора P2X3, нормализуя дыхательную реакцию организма на гипоксию, значительно увеличивая сердечный выброс и устраняя нарушения дыхания.

Джулиан Патон, автор-корреспондент исследования, заявил, что новый разработанный препарат AF-130 представляет собой средство "два в одном" для лечения сердечной недостаточности и апноэ во сне. Он добавил, что препарат обеспечивает преимущества при сердечной недостаточности и облегчает апноэ, которое в настоящее время лечится только НПДДП и плохо переносится.

Было установлено, что препарат уменьшает системное воспаление, вес сердца и предотвращает отек легких, который обычно возникает у пациентов с сердечной недостаточностью. Это первое лекарство, которое может контролировать нервную активность между мозгом и сердцем, приводящую к сердечной недостаточности и апноэ во сне. Исследование подтверждает мнение о том, что рецепторы P2X3 в сонных артериях играют важную роль в патологических механизмах сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

По словам консультанта по кардиологии доктора Мартина Стайлза, препарат представляет собой захватывающую разработку, а его метод действия является новым по сравнению с другими лекарствами, которые улучшили прогноз сердечной недостаточности в последние десятилетия. Препарат ожидает одобрения для другого клинического применения, что говорит о том, что испытания на людях могут начаться в ближайшие два года.

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