Спіткнувся і впав. Посадковий модуль США приземлився на Місяці не за планом (відео)

Перший в історії приватний посадковий модуль на Місяці зараз лежить на боці.

Американська компанія Intuitive Machines, яка приземлила на Місяці посадковий модуль "Одіссей", повідомила, що під час посадки він спіткнувся, впав і тепер лежить на боці. Але він не вийшов з ладу і продовжує працювати, пише New Atlas.

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23 лютого США за допомогою приватного посадкового модуля "Одіссей" успішно повернулися на Місяць через 52 роки. Ця історична посадка пройшла майже без проблем. Якщо не враховувати той факт, що під час приземлення модуль не зміг скористатися своєю навігаційною системою для вимірювання швидкості і висоти, і йому довелося використовувати прилад NASA, розміщений на ньому як корисне навантаження. Як показали дані, що надійшли на Землю, сталася ще одна непередбачена подія. Виявилося, що модуль "Одіссей", висотою 4,3 метра, приземлився не вертикально, а лежить зараз на боці.

Виявилося, що модуль "Одіссей", висотою 4,3 метра, приземлився не вертикально, а лежить зараз на боці Фото: NASA

Як повідомили в компанії Intuitive Machines, коли посадковий модуль наближався до місця посадки, то він рухався вертикально зі швидкістю 10 км/год, але й горизонтально зі швидкістю 3 км/год. Тобто він переміщався в бік, хоча не повинен був цього робити. Розробники модуля припускають, що під час приземлення одна з опор модуля зачепилася за щось на поверхні Місяця, і тому апарат перекинувся.

Незважаючи на це, посадковий апарат "Одіссей" продовжує нормально функціонувати. Його батареї заряджені, а це означає, що сонячні панелі розташовані в потрібному напрямку і отримують достатньо сонячного світла. Тобто з модулем "Одіссей" не сталося неприємності, яка трапилася з японським посадковим модулем SLIM у січні, коли той приземлився на Місяці "догори ногами" і через це його батареї не заряджалися, як уже писав Фокус .

Також стало відомо, що корисні навантаження на борту модуля працюють нормально і відправляють дані на Землю. Але є одна проблема і вона пов'язана з тим, що модуль посилає не такі сильні радіосигнали, як повинен. В Intuitive Machines вважають, що через положення посадкового модуля радіосигнали не передаються належним чином.

Очікується, що перший в історії приватний модуль на Місяці зможе працювати до початку березня, поки на супутнику Землі не настане холодна місячна ніч. Модуль і його прилади не розраховані на дуже низькі температури, а плюс до цього апарат перестане отримувати сонячне світло.

Нагадуємо, що 15 лютого посадковий модуль "Одіссей" вивела в космос ракета-носій Falcon 9. Це перший приватний космічний апарат, який здійснив успішну посадку на поверхні Місяця. Також це перша успішна посадка американського апарату на Місяці з 1972 року.

На борту модуля "Одіссей" перебуває 12 корисних навантажень: 6 наукових приладів від NASA і 6 вантажів від приватних клієнтів. Посадковий апарат приземлився на ділянці відносно рівної поверхні біля кратера Малаперт А приблизно за 300 км від південного полюса Місяця. Як показують дані, модуль здійснив посадку на відстані приблизно 1,5–3 км від точки призначення.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили три нові супутники, які обертаються навколо Урана і Нептуна.