Хвости, перетинки та невгамовні вуха: що зайвого залишила в нашому тілі еволюція

Дослідники склали список із найпомітніших рудиментів у людському тілі, які дісталися нам у спадок від предків.

Рудименти — це залишки еволюційної історії, "відбитки" або "сліди" — у перекладі з латинської vestigial. Усі види мають рудиментарні ознаки, які варіюються за типом від анатомічних до фізіологічних і поведінкових. У людини зустрічається понад 100 рудиментарних аномалій.

Вчені склали список із 7 найпомітніших рудиментів у тілі людини.

Долонний хапальний рефлекс

Долонний хапальний рефлекс пропадає у немовлят після 3-х місяців Фото: Tony Wear/Shutterstock.com

Долонний хапальний рефлекс — характерна поведінка людських немовлят, що розвивається вже на 16-му тижні вагітності, коли плід починає хапатися за пуповину в материнській утробі.

Ранні дослідження показали, що новонароджені діти, покладаючись на свій хапальний рефлекс, можуть утримувати власну вагу протягом щонайменше 10 секунд.

Для порівняння, дитинчата мавп, що володіють аналогічним мимовільним хапальним рефлексом, можуть висіти на одній руці понад півгодини. Цей рефлекс необхідний дитинчатам мавп, щоб чіплятися за шерсть материнського тіла.

На відміну від мавп, люди втратили свій волосяний покрив під час еволюції, тому наші діти більше не потребують подібного рефлексу. Немовлята втрачають цей рефлекс приблизно у віці близько трьох місяців.

Хвости

Іноді людські діти народжуються з рудиментарним хвостом Фото: Depositphotos

У рідкісних випадках людські немовлята народжуються з рудиментарним хвостом. Чому так буває?

На шостому тижні вагітності в ембріона людини з'являється хвіст, що складається з кількох хребців. Однак протягом наступних кількох тижнів розвитку хвіст зникає, і з часом хребці зростаються, утворюючи куприк у дорослої людини.

Люди та їхні родичі-мавпи відрізняються від інших груп приматів частково відсутністю хвоста, хоча чому деякі мавпи втратили хвіст, наразі неясно.

У сучасній медичній літературі такі хвости описуються як такі, що не мають хребців і зазвичай нешкідливі, хоча деякі з них асоціюються зі spina bifida (нездатністю хребців повністю закрити спинний мозок).

Рудиментарні хвости у новонароджених зазвичай видаляються хірургічним шляхом без ускладнень.

Зуби мудрості

такі зуби вже давно вважають рудиментарною ознакою людського організму Фото: Shutterstock

У міру того, як людський вид мігрував з Африки, він заселяв різні місця проживання, і врешті-решт виникли людські цивілізації. Одночасно з цими подіями в раціоні людини стався зсув у бік споживання м'якої та обробленої їжі, що поступово усунуло необхідність у великих і потужних щелепах.

Зі зменшенням розміру щелепи людини моляри, особливо треті моляри, або зуби мудрості, стали схильні до імпакції, коли зуб не може прорізатися.

Ба більше, з часом дедалі частіше трапляються випадки, коли в людей зовсім відсутні зуби мудрості. Як наслідок, такі зуби вже давно вважаються рудиментарною ознакою людського організму.

Миготлива перетинка

У багатьох тварин миготлива перетинка виконує захисну функцію Фото: Live Science

Миготлива перетинка — це складка кон'юнктиви біля внутрішнього кута людського ока. Її схожість із третьою повікою інших тварин призвела до думки, що вона може бути залишком подібної структури, яка дотепер є частиною ока в деяких приматів, включно з горилами.

Однак у шимпанзе — одного з найближчих родичів людини — plica semilunaris, мабуть, також є рудиментом. У багатьох тварин миготлива перетинка виконує захисну функцію — наприклад, підтримує чистоту і вологість ока або приховує райдужну оболонку від хижаків.

У деяких видів тварин мембрана досить прозора, що дає змогу бачити під землею або під водою. Хоча причина втрати миготливої перетинки в людини незрозуміла, зміни в середовищі існування та фізіології ока могли зробити цю тканину непотрібною.

Вушні м'язи

Люди все ще можуть відновити здатність ворушити вухами Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

М'язи людського вуха включають у себе передній вушний м'яз, верхній вушний м'яз і задній вушний м'яз. Разом вони керують вушною раковиною — або видимою частиною вуха.

У багатьох ссавців рухи вух, робляться вушними м'язами, відіграють роль під час локалізації звуків і вираження емоцій, але в людини ці м'язи вважають нефункціональними.

Дарвін припустив, що люди ефективно вловлюють звуки, повертаючи голову в потрібному напрямку, тим самим компенсуючи втрату вушних м'язів або усуваючи необхідність у них. Однак завдяки постійним тренуванням люди можуть відновити здатність ворушити вухами.

Довгий долонний м'яз

Долонний м'яз втратив свій сенс у тілі сучасної людини Фото: Wikidata

Дослідження показали, що долонний м'яз, тонка смужка м'язів, що проходить між зап'ястям і ліктем, відсутній на обох руках приблизно у 10% людей.

Імовірно, цей м'яз виконував функцію захоплення, а деякі припускають, що він мав особливе значення для пересування по деревах.

Однак у сучасних людей відсутність цього м'яза не впливає на силу хватки. Сьогодні довгий долонний м'яз зазвичай використовують як джерело тканини для пересадки сухожиль у реконструктивній хірургії.

Пірамідальний м'яз

Майже у 80% людей на Землі присутні один або два пірамідальні м'язи Фото: TeachMeSeries

Пірамідальний м'яз — це парний м'яз трикутної форми, який (за наявності) розташовується в нижній частині живота.

Пірамідальні м'язи різняться за розміром і кількістю: у деяких людей їх два, один або жодного. Вони можуть слугувати для скорочення так званої білої лінії живота (волокниста структура передньої черевної стінки), що, як вважається, не має відношення до функції м'язів живота.

За оцінками дослідників, один або обидва пірамідальні м'язи присутні приблизно у 80% людей.