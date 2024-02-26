Непомітно зміцнював здоров'я серця: незвичайна властивість препарату від проблем із простатою

Незвичайні висновки останнього дослідження змусили вчених звернути свою увагу на препарат, який раніше був відомий боротьбою з облисінням і проблемами з простатою у чоловіків.

Нещодавно вчені виявили нову незвичайну перевагу фінастериду — препарату, спрямованого на боротьбу з облисінням у чоловіків і симптомами збільшеної простати. Автори наукової роботи з Іллінойського університету в Урбан-Шампейні вивчили дані Національного дослідження здоров'я і харчування за період з 2009 по 2016 рік і виявили, що фінастерид може бути використаний також і для зміцнення здоров'я серця, пише Earth.

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У чоловіків, які приймали фінастерид, рівень холестерину був значно нижчим, ніж у тих, хто не використовував цей препарат. Це відкриття здивувало команду дослідників, показавши весь потенціал препарату в зниженні ризику серцево-судинних захворювань, які є основною причиною смерті в усьому світі.

Хауме Аменгуаль, керівник дослідження і доцент Коледжу сільськогосподарських, споживчих та екологічних наук, був неймовірно здивований отриманими результатами. Очікувалося, що суттєвої різниці в рівні холестерину не буде, а можливо, ефект під час прийому препарату буде зворотний. Однак отримані дані свідчили зовсім про інше: зниження рівня холестерину було на цілих 30 пунктів порівняно з тими, хто його не приймав.

Хоча спостережний характер дослідження і невелика кількість учасників старше 50 років, які повідомили про застосування фінастериду, накладають певні обмеження на його точність, ці висновки спонукали команду дослідників продовжити вивчення дії препарату вже більш активним чином на мишах. Проведені на гризунах експерименти також показали багатообіцяючі результати: фінастерид не тільки знизив рівень холестерину в них, а й сповільнив прогресування атеросклерозу — відкладення жирів, холестерину та інших речовин у стінках артерій. Також препарат значно зменшив запалення печінки.

Незважаючи на обнадійливі результати, Аменгуаль закликає до терпіння та обережності. Як і будь-які інші ліки, фінастерид має свої ризики, і перш ніж розглядати його як профілактичний засіб від серцево-судинних захворювань, необхідно обов'язково проконсультуватися з медичними працівниками.

У міру того як наукове співтовариство готується до подальших досліджень і можливих клінічних випробувань, фінастерид може зіграти важливу роль у профілактиці серйозних серцевих захворювань, давши надію мільйонам тих, хто цього потребує, і тим, хто страждає від хвороб серця. Майбутнє препарату може кардинально змінитися, як і передумови для його призначення, оскільки його потенціал тепер поширюється і на здоров'я серця, кажуть вчені.

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