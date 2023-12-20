Зберегти волосся міцним і густим: способи лікування облисіння у чоловіків

Чоловіче облисіння є серйозною проблемою, від якої страждають мільйони людей по всьому світу, але науці відомі різноманітні методи боротьби з цим явищем.

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До 35 років близько двох третин чоловіків починають втрачати волосся. До 50 років ця цифра зростає до 85 відсотків. Цей стан, що часто проявляється у вигляді рідкої лінії волосся, для багатьох є природною частиною старіння, але науці відомі способи боротьби з цим, здавалося б, непереможним явищем, пише Men's Health.

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Відступаюча лінія волосся означає, що ваше волосся рідшає в ділянці чола і передньої частини голови. Начебто волосся повільно переміщується назад на голові. Це може статися через генетику, гормони, стрес і навіть деякі звички способу життя.

Як визначити, що ваша лінія росту волосся рідшає? Зверніть увагу на витончення волосся спереду або на те, що лінія росту волосся поступово зміщується назад. Це може початися непомітно в районі скронь або набути V-подібної форми. У різних людей ця ознака проявляється по-різному.

Головним винуватцем облисіння часто є випадіння волосся за чоловічим типом, пов'язане з генетикою і гормонами. Інший фактор — DHT, гормон, який може послаблювати волосся. Крім того, до цього можуть призвести куріння, надмірне укладання, стрес, стан здоров'я і навіть дієта.

Спіймати хворобу на ранній стадії — це головне/ Лікування варіюється від безрецептурних варіантів, таких як міноксидил, який допомагає на ранніх стадіях, до рецептурних препаратів, таких як фінастерид. Інші методи включають лазерну терапію, мікронідлінг, ін'єкції багатої на тромбоцити плазми і навіть пересадку волосся. Також можуть допомогти добавки та вітаміни, особливо якщо у вашому раціоні не вистачає певних поживних речовин.

Якщо вас турбує випадіння волосся, найкраще якомога раніше звернутися до дерматолога. Він зможе підібрати правильне лікування з урахуванням вашої конкретної ситуації.

Випадіння волосся, особливо рідшава лінія росту волосся — досить поширене явище, але не те, з чим потрібно миритися без боротьби. Існують різні методи лікування, тому консультація з фахівцем допоможе вам знайти оптимальний шлях до здоров'я вашого волосся. Пам'ятайте, що кожен випадок унікальний, тому те, що підходить одній людині, може виявитися не найкращим рішенням для іншої.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили способи позбавлення від сивини. Нове дослідження вчених вивчало складну тему реагування нашого волосся на стрес, а також методи його відновлення після важких життєвих ситуацій.

Також Фокус писав про те, що ШІ виявив речовини, які потенційно перешкоджають старінню. Дослідники за допомогою комп'ютерного методу, а саме моделі машинного навчання, виявили три природні речовини, які потенційно можуть боротися з процесом старіння.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.