Зможе лікувати хворобу Альцгеймера: виявлено нову властивість вакцини БЦЖ

Нещодавнє дослідження вчених виявило натяки на те, що поширена, дешева та ефективна вакцина від туберкульозу може боротися з важкою і невиліковною хворобою мозку.

Іноді найреволюційніші наукові відкриття трапляються в найнесподіваніших місцях. Узяти хоча б історію про двох французьких учених, Альберта Кальметта і Каміллу Герену, які понад сто років тому працювали над розв'язанням проблеми туберкульозу в корів. Вони знайшли спосіб вирощувати бактерії, що викликають захворювання, на скибочках картоплі, змішаних із бичачою жовчю і гліцерином. На їхній подив, у міру того як вони продовжували вирощувати бактерію, вона почала втрачати свою силу. Замість того щоб викликати у тварин хворобу, вона захищала їх від неї. Це випадкове відкриття призвело до створення вакцини Бацила Кальметта-Герена (БЦЖ), яка врятувала незліченну кількість життів з моменту її першого успішного застосування на людині в 1921 році. Однак вакцина знову опинилася в полі зору вчених, які цього разу націлили її на наш мозок, пише The Guardian.

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Сьогодні вакцина БЦЖ знову звернула на себе увагу, але зовсім з іншої причини. Дослідники виявили натяки на те, що вона може допомогти запобігти хворобі Альцгеймера. Якщо ці перші результати підтвердяться під час ретельніших випробувань, у нас може з'явитися недорогий і ефективний інструмент у боротьбі з деменцією — захворюванням, від якого, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, страждають 55 мільйонів людей у всьому світі.

Деменція, більшість випадків якої припадає на хворобу Альцгеймера, пов'язана зі скупченням білків у мозку, що порушує роботу клітин та їхню комунікацію. Точна причина цих скупчень спантеличила вчених, але з'являється все більше доказів того, що імунна система відіграє певну роль у цьому процесі. Так, з віком наш імунний захист слабшає, що може призвести до проникнення в мозок шкідливих мікроорганізмів. Вважається, що накопичення білка бета-амілоїду, пов'язане з хворобою Альцгеймера, є захисним механізмом нашого організму проти цих загарбників. Однак під час хвороби Альцгеймера цей захист збивається і грає з нами злий жарт, призводячи до запалення і подальших пошкоджень мозку.

На допомогу в цій ситуації приходить БЦЖ — вакцина з віковою історією боротьби з туберкульозом. Дослідники виявили, що вона має цілу низку несподіваних властивостей, що виходять за рамки її початкового призначення. Наприклад, під час клінічних випробувань було встановлено, що вона вдвічі знижує ризик респіраторних інфекцій і навіть може використовуватися для лікування деяких видів раку сечового міхура. Ключем до таких потенційних застосувань, як вважають вчені, є "тренований імунітет" — процес, під час якого вакцина посилює загальну імунну відповідь організму, роблячи її більш швидкою та ефективною в боротьбі із загрозами.

Така посилена імунна відповідь може виявитися якраз тим, що потрібно для профілактики хвороби Альцгеймера. Утримуючи шкідливі патогени на відстані і, можливо, покращуючи очищення мозку від шкідливих білків, БЦЖ може знизити ризик розвитку хвороби. Перші дослідження на тваринах і людях показали обнадійливий результат. Наприклад, в одному з них було встановлено, що у пацієнтів з раком сечового міхура, які отримували БЦЖ, ризик розвитку хвороби Альцгеймера був значно нижчим, ніж у тих, хто її не отримував. Інші дослідження підтвердили ці висновки, припустивши, що БЦЖ може знизити ризик розвитку деменції в середньому на 45 %.

Незважаючи на надихаючі показники, важливо підходити до цих висновків з обережністю, кажуть учені. Поки що більшість доказів отримано на прикладі конкретних груп, як-от пацієнти з раком сечового міхура, і вони не можуть безпосередньо стосуватися величезного пласта населення. Для підтвердження захисного ефекту БЦЖ проти хвороби Альцгеймера необхідні більш комплексні дослідження, зокрема рандомізовані контрольовані випробування. Дослідники також вивчають інші вакцини, такі як щеплення проти грипу, які показали свій потенціал у зниженні ризику деменції.

Перспектива використання дешевої і широко доступної вакцини для боротьби з хворобою Альцгеймера дає надію мільйонам людей. Вона являє собою потенційно економічно ефективну стратегію в царині, де наявні методи лікування обмежені й дорогі. Поки наука продовжує вивчати зв'язок між імунною системою і здоров'ям мозку, нестандартне застосування БЦЖ нагадує нам про те, що іноді відповіді на сучасні виклики людству можна знайти в, здавалося б, повністю вивчених відкриттях минулого.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

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