Запорука довголіття і міцного здоров'я: лікарка перерахувала корисні продукти

Тривале та здорове життя вимагає від нас певних зусиль у різних аспектах нашого життя, але це не щось недосяжне, вважають лікарі. Вони радять сфокусуватися на правильному харчуванні.

Для того, щоб прожити довге і здорове життя, не існує якогось чарівного способу з легкістю зміцнити здоров'я, поліпшення харчування та активний спосіб життя — це важливі кроки в правильному напрямку. Лікарі радять зосередитися на цільній їжі, оскільки підібрати ідеальне поєднання корисних продуктів може виявитися непростим завданням, пише HuffPost.

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Доктор Лінда Шіуе радить такі продукти, здатні зміцнити наш організм і надати йому всі необхідні поживні речовини без жертвування смаком страв:

Хрестоцвіті овочі. Броколі, кейл, брюссельська капуста і звичайна капуста багаті сполуками, які борються із запаленням і раком, і навіть можуть допомогти включити гени довголіття у вашому організмі. Вони також багаті на магній і фолати, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я.

Броколі, кейл, брюссельська капуста і звичайна капуста багаті сполуками, які борються із запаленням і раком, і навіть можуть допомогти включити гени довголіття у вашому організмі. Вони також багаті на магній і фолати, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я. Темна листова зелень. На тлі інших продуктів її виділяють за кількість клітковини і корисний для серця фолат, який також знижує ризик розвитку раку.

На тлі інших продуктів її виділяють за кількість клітковини і корисний для серця фолат, який також знижує ризик розвитку раку. Риба, багата на жири. Така риба, як лосось і скумбрія, багата на омега-3 жирні кислоти, які знижують ризик серцевих захворювань і борються із запаленнями. Всього кілька порцій на тиждень можуть значно зміцнити ваше серце і здоров'я загалом.

Така риба, як лосось і скумбрія, багата на омега-3 жирні кислоти, які знижують ризик серцевих захворювань і борються із запаленнями. Всього кілька порцій на тиждень можуть значно зміцнити ваше серце і здоров'я загалом. Цілісні злаки. Цілісні злаки без перебільшення творять чудеса з вашим серцем і рівнем цукру в крові, знижуючи ризик серцевих захворювань, діабету і навіть деяких видів раку, йдеться в дослідженнях. Це важливі вуглеводи, які потрібні вашому організму.

Цілісні злаки без перебільшення творять чудеса з вашим серцем і рівнем цукру в крові, знижуючи ризик серцевих захворювань, діабету і навіть деяких видів раку, йдеться в дослідженнях. Це важливі вуглеводи, які потрібні вашому організму. Оливкова олія преміум якості. Це золота жила корисних жирів і антиоксидантів. Невеликі порції такої олії на день можуть знизити ризик серйозних захворювань, що робить її важливим продуктом, який допомагає вам досягти довголіття.

Це золота жила корисних жирів і антиоксидантів. Невеликі порції такої олії на день можуть знизити ризик серйозних захворювань, що робить її важливим продуктом, який допомагає вам досягти довголіття. Ягоди. Ягоди — це солодкі ласощі, які не підвищують рівень цукру в крові завдяки низькому глікемічному навантаженню. Вони містять важливі антиоксиданти, відновлюють клітини та підтримують стабільне і здорове серцебиття.

Ягоди — це солодкі ласощі, які не підвищують рівень цукру в крові завдяки низькому глікемічному навантаженню. Вони містять важливі антиоксиданти, відновлюють клітини та підтримують стабільне і здорове серцебиття. Ферментовані продукти. Кімчі, комбуча і квашена капуста сповнені корисних бактерій, які зміцнюють здоров'я вашого кишківника, що пов'язано з довшим і здоровішим життям.

Кімчі, комбуча і квашена капуста сповнені корисних бактерій, які зміцнюють здоров'я вашого кишківника, що пов'язано з довшим і здоровішим життям. Горіхи та насіння. Це не просто хрусткі та смачні закуски, адже в них багато білка, клітковини та жирів, які борються із серцевими захворюваннями та покращують роботу інсуліну в організмі. Волоські горіхи особливо гарні для отримання рослинних омега-3.

Це не просто хрусткі та смачні закуски, адже в них багато білка, клітковини та жирів, які борються із серцевими захворюваннями та покращують роботу інсуліну в організмі. Волоські горіхи особливо гарні для отримання рослинних омега-3. Йогурт. Це джерело білка, кальцію і магнію. Крім того, в ньому є ГАМК, яка допомагає розслабитися і краще спати. Грецький йогурт — найкращий вибір через його додаткові переваги для здоров'я, але звичайний йогурт також є хорошим кандидатом для зміцнення здоров'я.

Це джерело білка, кальцію і магнію. Крім того, в ньому є ГАМК, яка допомагає розслабитися і краще спати. Грецький йогурт — найкращий вибір через його додаткові переваги для здоров'я, але звичайний йогурт також є хорошим кандидатом для зміцнення здоров'я. Темний шоколад. Темний шоколад багатий на антиоксиданти, які захищають ваше серце і мозок. Для отримання максимальної користі обирайте сорти із вмістом какао 75% і більше.

Темний шоколад багатий на антиоксиданти, які захищають ваше серце і мозок. Для отримання максимальної користі обирайте сорти із вмістом какао 75% і більше. Бобові. Сочевиця, нут та інші бобові — чудові джерела рослинного білка. Вони допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, знижують рівень холестерину і навіть можуть зменшити ризик розвитку раку.

Сочевиця, нут та інші бобові — чудові джерела рослинного білка. Вони допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, знижують рівень холестерину і навіть можуть зменшити ризик розвитку раку. Помідори. Багаті на лікопен, помідори корисні для здоров'я серця і насичені вітаміном С для зміцнення імунітету та загального оздоровлення організму.

Якщо ви їстимете ці продукти, то це приведе вас до довгого і здорового життя, каже Шиуе. Тут ідеться про те, щоб робити більш розумний вибір на користь корисних продуктів, по одному прийому їжі за раз, без необхідності дотримуватися міфічної "ідеальної" дієти.

Раніше Фокус писав про те, як на наш організм впливає лише один прийом їжі на день. Один із найекстремальніших видів голодування завдає істотної шкоди нашому здоров'ю.

Також Фокус писав про те, як наука винесла вирок дієті за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.