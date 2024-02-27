Земля в Ісландії знову розверзнеться: під поверхнею накопичилася небезпечна кількість магми

Дослідники вважають, що найближчим часом ісландський вулкан укотре вивергнеться — ймовірно, утвориться нова тріщина в землі.

У грудні минулого року вулкан в Ісландії вперше вивергнувся — місцева влада вже спостерігала за вулканічною активністю в регіоні, а тому ухвалила рішення про евакуацію невеликого містечка Гріндавік, населення якого становить близько 4 тисяч осіб. Пізніше виверження повторилося 14 січня, а потім 8 лютого, тепер дослідники вважають, що ісландський вулкан готовий до нового виверження, пише Live Science.

Дані Ісландського метеорологічного бюро (IMO) свідчать про те, що магма знову накопичується під Сварценгі зі швидкістю, здатною спровокувати нове виверження вулкана. Ба більше, вчені вважають, що воно неминуче, а на поверхні, ймовірно, утвориться нова тріщина — цілком імовірно, це станеться в Гріндавіку.

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Станом на понеділок, 26 лютого, під поверхнею за 4 кілометри від Гріндавіка вже накопичилося близько 7,6 мільйона кубічних метрів розплавленої породи. Для порівняння, ця кількість магми відповідає тій, яка передувала попереднім виверженням.

Спостереження показують, що ймовірність виверження зростає, коли обсяг магми під поверхнею досягає від 8 до 13 мільйонів кубічних метрів. У результаті вчені вважають, якщо накопичення магми продовжиться тими самими темпами, нижня межа буде досягнута вже найближчими днями, а потім відбудеться виверження.

Дослідники IMO також попереджають, що в разі виверження вулкана найближчим часом, попереджувальні знаки, ймовірно, будуть досить короткими. Передбачається, що ознаки того, що магма виходить на поверхню, проявляться раптовою, локалізованою та інтенсивною мікросейсмічною активністю. Простими словами, це означає, що від перших ознак до самого виверження може минути всього приблизно пів години.

Учені не знають, за яким саме сценарієм відбуватиметься нове виверження, однак у них є кілька припущень. Найімовірнішим сценарієм вважається той, за яким магма вирветься на поверхню в районі між Стора-Скогфеллом і Хагафелем, між 5,9 і 2 км на північний схід від Гріндавіка. Передбачається, що в цьому випадку лава досягне міста менш ніж за 4 години.

Менш імовірним вважається, що виверження станеться біля Сілінгарфелла, за 4,8 км на північний схід від Гріндавіка. У такому разі лава може досягти міста менш ніж за годину. На жаль, існує і третій сценарій, згідно з яким виверження може статися безпосередньо в самому Гріндавіку. У цьому разі у влади, ймовірно, буде від 1 до 5 годин з моменту реєстрації перших землетрусів і початку виверження

За словами фахівця зі стихійних лих Міжнародної морської організації Крістін Йонсдоттір, насправді виверження може статися в будь-якому місці магматичного коридору. Ба більше, вчені також помітили, що попередження про виверження "стають дедалі коротшими", а в деяких випадках і зовсім досягають лише пів години.

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