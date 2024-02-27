Завдяки насінню з біблійної батьківщини Ґоліята вчені розкрили досі невідомі ритуали філістимлян
Учені виявили, що філістимлянські та грецькі релігійні ритуали часів залізного віку мали схожі аспекти. Дослідники дізналися про це завдяки вивченню стародавнього насіння, знайденого на території храмів у Телль-ес-Сафі/Гаті, Ізраїль.
Учені з університету Бар-Ілан відкрили інформацію про ритуальні практики стародавньої філістимлянської культури. Археологи дослідили насіння рослин і фруктів знайдені на території двох храмів у Телль-ес-Сафі/Гаті в центральному Ізраїлі, що датуються часами залізного віку (бл. 1200-604 рр. до н. е.), пише Arkeonews.
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Очолювана професором Ареном Мейром і професором Ехудом Вайсом з Бар-Іланського університету, дослідницька група вивчила насіння рослин і фруктів з території храму в нижній частині міста Гат. Цей проєкт розкопок відкрив рослини, які використовували в ритуалах філістимлян.
Нещодавно опубліковане дослідження містить нові дані, які вказують на зв'язок між філістимлянськими практиками і середземноморськими, зокрема грецькими релігійними традиціями. В межах свого аспірантського проєкту доктор Суембікія Фрумін під керівництвом професора Вайса виявила багато інформації про значення різних видів рослин у філістимлянських релігійних ритуалах.
Одним із важливих висновків дослідження є виявлення найдавніших відомих ритуальних застосувань кількох середземноморських рослин, таких як бузок, маргаритка вінценосна та коростянка срібляста. Крім того, знайдено рослини з психоактивними та лікарськими властивостями, що вказує на їх використання в культових заходах.
Крім того, аналіз насіння і плодів дав уявлення про час проведення ритуалів, продемонструвавши важливість ранньої весни для храмових обрядів. Дослідження також показало, що остаточне використання і руйнування храмів відбувалося наприкінці літа або на початку осені, вказуючи на сезонний аспект релігійних практик філістимлян.
Ці знахідки змінюють розуміння ритуалів філістимлян, розкриваючи їхні культурні практики та зв'язки з середземноморськими релігійними традиціями. Дослідження демонструє паралелі між філістимлянськими та егейськими церемоніальними практиками, що свідчить про культурний обмін і взаємовплив між двома регіонами.
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