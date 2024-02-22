Учені розшифрували 700 стародавніх ліків: як смак формував медицину у Стародавньому Римі

У стародавньому світі смак був не лише для того, щоб насолоджуватися їжею, він відігравав вирішальну роль у приготуванні рослинних ліків.

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Нещодавно науковці заглибилися в те, як смак впливав на використання рослинної медицини в давнину. Це дослідження проливає світло на глибокий зв'язок між смаком і терапевтичним застосуванням, що лежить в основі стародавніх практик охорони здоров'я, пише Ancient Origins.

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Дослідники зосередилися на 700 рослинних препаратах, каталогізованих у медичній енциклопедії I століття нашої ери "De Materia Medica". Дивовижно, але 45 з 46 терапевтичних рослинних препаратів чітко пов'язані з конкретними смаковими характеристиками. Це відкриття кидає виклик сприйняттю сучасної медицини, виділяючи вплив смаку та запаху на лікувальні практики, який часто ігнорується.

Смак, запах і медикаментозне зцілення

Ще давньогрецькі філософи та лікарі визнавали зв'язок між смаком і медициною. Гуморальна теорія, розроблена цими мислителями, пов'язувала чотири основні смакові відчуття — гірке, солодке, кисле і солоне — з чотирма гуморами: мокротою, кров'ю, жовтою жовчю і чорною жовчю. Ця теорія мала на меті відновити баланс гуморальної системи та лікувати її порушення — філософія, яка і сьогодні зберігається в деяких аспектах західної фітотерапії.

Хоча наукова медицина витіснила гуморальну теорію, сліди смакового підходу зберігаються в різних медичних традиціях, таких як аюрведа, традиційна китайська медицина та лікування корінних народів. Гіркі засоби від шлункових захворювань і терпкі речовини від діареї є прикладами цього стійкого зв'язку між смаком і терапією.

Німецька ілюстрація XVI століття із зображенням чотирьох елементів Фото: Public Domain

Розгадка давніх таємниць

Щоб отримати уявлення про розвиток ранніх методів лікування, дослідники розробили прогностичну модель. Ця модель не має на меті перевірити ефективність стародавніх рослинних препаратів, а скоріше передбачити їхнє потенційне використання на основі смаку.

Дослідження зосередили на аналізі рослинних препаратів, каталогізованих у De Materia Medica, всеосяжному ресурсі, що існує вже понад 1500 років для документування лікарських матеріалів, якими торгували і використовували у Східному Середземномор'ї в часи Стародавньої Римської імперії.

Підготовлені дегустатори-добровольці оцінювали ці препарати за 22 смаковими ознаками, включаючи гіркий, духмяний, прісний та охолоджувальний. Результати виявили чіткі кореляції між типами смаку та лікувальними властивостями, що приписуються кожній рослині в стародавньому тексті.

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Смаки та їхні лікувальні асоціації

Дослідження виявило значні асоціації між смаками та їхнім терапевтичним застосуванням. Гіркі, крохмалисті, мускусні, солодкі та мильні на смак ліки пов'язані з різноманітнішими категоріями використання.

Крім того, рослинні препарати з меншою кількістю, але інтенсивними смаками виявилися універсальнішими. Майже всі терапевтичні застосування показали значні зв'язки принаймні з однією з 22 смакових ознак, що призвело до 99 позитивних асоціацій і 50 негативних.

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Вивчаючи ці зв'язки, дослідники запропонували різні пояснення. Наприклад, зв'язок між препаратами з солодким смаком і лікуванням болю може відображати відомий знеболювальний ефект солодощів.

З іншого боку, препарати з кислим смаком показали обмежену терапевтичну універсальність, що, можливо, пов'язано з негативними асоціаціями, такими як лікування кашлю, спричиненого кислотним сигналом у дихальних шляхах.

Актуальність для сучасної медицини

Дивно, але деякі смаки, визначені в стародавніх засобах, залишаються актуальними і сьогодні. Як крохмалисті, так і солоні на смак препарати пов'язані з лікуванням діареї та дизентерії. Це збігається з сучасними методами лікування діареї, які часто включають суміші глюкози, крохмалю та електролітів.

Насамкінець, дослідження розкриває складний взаємозв'язок між смаком і стародавніми лікувальними практиками, кидаючи виклик нашому сприйняттю сучасної медицини. Прогностична модель відчиняє двері до розуміння того, як смаки можуть бути індикаторами потенційного терапевтичного використання рослин.

Отже, наступного разу, коли щось матиме "лікарський" смак, це може бути більше, ніж просто відчуття — можливо, це ознака історичних цілющих практик або навіть натяк на майбутні медичні застосування.

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