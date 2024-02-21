Не так, як ми уявляли: як насправді древні люди ставилися до дітей із синдромом Дауна

Учені дізналися, як саме у древності ставилися до дітей з такими відхиленнями як синдром Дауна. Для цього дослідники вивчили ДНК близько 10 тисяч осіб, які жили у минулому.

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Науковці вивчили генетичні таємниці майже 10 000 стародавніх людей із різних часових періодів. Це дослідження під керівництвом Адама Рорлаха з Інституту еволюційної антропології Макса Планка розкриває життя цих людей і спільнот, до яких вони належали, пише IFLScience.

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Більшість людей народжуються з 46 хромосомами, але іноді деякі люди мають відсутні або зайві копії — стан, відомий як анеуплоїдія. Синдром Дауна, стан, який сьогодні зустрічається приблизно в одного з 1000 новонароджених, характеризується додатковою копією хромосоми 21, відомою як трисомія. Досі було мало відомо про поширеність синдрому Дауна в давнину.

Рорлах та його міжнародна команда провели перше систематичне дослідження рідкісних генетичних станів у геномах давніх людей. На диво, вони виявили шість осіб з надлишком ДНК хромосоми 21, що вказує на синдром Дауна. Досліджені зразки охоплюють період від XVII століття у Фінляндії до бронзового віку в Греції та Болгарії і залізного віку в Іспанії, тобто від 2 500 до 5 000 років.

Фото: Government of Navarre and J.L. Larrion

Окрім генетичних відкриттів, дослідження дало цінну інформацію про життя цих стародавніх дітей. Усі шість випадків показали, що діти померли в ранньому дитинстві, і лише одна дитина дожила до свого першого дня народження, ймовірно, через медичні проблеми, пов'язані з синдромом Дауна. Сучасна медицина може впоратися з цими ускладненнями, але в давнину вони становили значні перешкоди.

Дослідники знайшли докази турботи і поваги до цих особливих дітей у місцях їхнього поховання. Поряд з тілами виявили особливі поховальні речі, включаючи ювелірні прикраси, черепашки та останки тварин, що свідчить про рівень суспільного визнання. Цікаво, що найдавніші поховання знаходилися в межах громади, що свідчить про привілейоване становище померлих.

Синдром Дауна був не єдиним знайденим рідкісним захворюванням. Ще одна людина мала високий рівень ДНК хромосоми 18, що вказує на синдром Едвардса, стан, пов'язаний з важкими ускладненнями і скороченням тривалості життя. Цю дитину також поховали в іспанському місці залізного віку, що натякає на особливий статус у громаді.

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Співавтор дослідження Роберто Ріш зазначив, що ці висновки кидають виклик упередженням про те, як стародавні суспільства ставилися до людей з інвалідністю. Дослідження свідчить про рівень доброти і турботи, який виходить за межі попередніх уявлень.

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