В океані спочиває стародавній вампір, який пав зі здобиччю в руках: занадто захопився трапезою (фото)

Дослідники виявили скам'янілості юрського кальмара-вампіра, який потонув, бо був занадто захоплений поїданням здобичі.

Скам'янілості зразка кальмара-вампіра з ранньої юри було виявлено в Люксембурзі й датується близько 180 мільйонами років тому. Дослідники зазначають, що ця знахідка неймовірно цінна і може допомогти розкрити погано вивчене походження цього унікального виду, який вимер мільйони років тому, пише IFLScience.

Останки вказують на те, що древній кальмар-вампір був похований на морському дні разом зі своєю здобиччю. Автори дослідження вважають, що тварина настільки захопилася поїданням здобичі, що не помітила, як опустилася в небезпечні, бідні киснем води, з яких просто не змогла вибратися і потонула.

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Зазначимо, що кальмари-вампіри не є справжніми кальмарами — насправді вони тісніше пов'язані з восьминогами, ніж з істотами, на честь яких їх назвали. Вчені зазначають, що членів цього сімейства можна легко впізнати в літописі скам'янілостей, оскільки вони мають 8 рук і дві нитки, які кальмари використовують для полювання. Зазначимо, що в інших видів відсутні нитки, проте замість них присутні більші щупальця.

Гладіус (твердий ротовий апарат) Simoniteuthis michaelyi, вид під різними кутами і схематично зображений Фото: Swiss Journal of Palaeontology

Відомо, що представники цього виду виростали до 38 сантиметрів і мешкали на мілководді. У них була тверда частина, відома як гладіус, а також 8 рук, які використовують для годування. Однак дослідники зазначають, що цей стародавній вид все ще залишається маловивченим.

Автори дослідження зазначають, що скам'янілості належать новому виду кальмарів-вампірів, які раніше не були відомі науці — їх назвали Simoniteuthis michaelii. Цікаво, що кальмар помер під час полювання: недалеко від його рота було виявлено дві риби, яких він, імовірно, тримав руками.

Припускають, що стародавній кальмар помер унаслідок занурення, що відвертає: простими словами, він був так захоплений здобиччю, що не усвідомив, як тоне у водах, неймовірно бідних на кисень, — унаслідок цього у кальмара просто не було шансів врятуватися або вижити.

Плита (A-D) і контрплита (E-G) скам'янілості кальмара-вампіра в огляді та крупним планом важливих частин, а також в ультрафіолетовому світлі, зокрема, м'язи рук (C і D) і жертва. на рибі (Ф) Фото: Swiss Journal of Palaeontology

Цікаво, що раніше вчені виявили двох кальмарів-вампірів іншого виду, які померли в такий самий спосіб, проте в той момент один із них, схоже, харчувався іншим. Команда зазначає, що в збіднених киснем водах у скам'янілостей насправді набагато більше шансів зберегтися.

Відомо, що сучасні кальмари-вампіри розвинули адаптацію до гіпоксидних вод, однак вона, як вважають вчені, розвинулася набагато пізніше, ніж помер древній кальмар-вампір. Дослідники також зазначають, що часткові сліди всіх восьми рук видно в скам'янілості S. Michaelyi, проте вчені не виявили жодних слідів ниток або щупалець. Проте дослідники впевнені, що перед ними саме кальмар-вампір, а не представник іншого виду.

Автори дослідження зазначають, що виявлення скам'янілості мало б пролити світло на еволюцію цього сімейства кальмарів, однак наразі з'явилися лише більше запитань. Наприклад, учені все ще не знають, коли саме в цих тварин розвинулися нитки, які вони використовують для лову на дрібних організмів і збору "морського снігу".

Раніше Фокус писав про те, що 165 млн років тому в океані мешкав вампір, який тікав.