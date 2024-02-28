Билися з римськими легіонерами: археологи знайшли зброю варварських племен (фото)

Серед предметів наконечники списів, бойові сокири та неідентифіковані залізні знаряддя праці. Дослідники називають знахідку одним із найцікавіших відкриттів останніх років.

Нещодавно археологи виявили надзвичайні артефакти, що проливають нове світло на давню історію регіону. Вони натрапили на ймовірну зброю германських племен, яка відчинила вікно у битви пізньоримської епохи, пише Ancient Origins.

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Шукачі скарбів поблизу Грубешова знайшли залізні наконечники списів, дві бойові сокири та сокиру для рубки дерева, які, як вважають, походять з римських часів. Їх могли використовувати воїни варварських племен.

Фото: B. Bartecki /©Lublin Provincial Conservator of Monuments

Групу залізних артефактів мисливці за скарбами знайшли в державних лісах поблизу Грубешова. Через сильну корозію та суміш піску і бруду, що вкривали метал, ідентифікувати ці предмети було непросто. Досліджуючи лісову місцевість, фахівець виявив десятки майже невидимих залізних реліквій, прихованих корозією та землею.

Опісля їх перевезли для аналізу до Грубешівського музею, де археологи працювали над розгадкою їхніх таємниць.

До колекції, знищеної руйнівним впливом часу, увійшли:

Дев'ять залізних наконечників списів, довжиною від 25,5 до 34,5 см, з листоподібними лезами шириною від 5 до 6,5 см.

Дві залізні бойові сокири довжиною 23,5 см та 19 см.

Невизначений залізний артефакт, можливо, сокира, довжиною 17 см.

Інші предмети з невизначеними функціями, можливо, тримач для щита, та неідентифіковані залізні знаряддя праці.

Артефакти, ймовірно, належали варварським племенам часів Римської імперії, можливо, пшеворської культури (1 ст. до н. е. — 2/3 ст. н. е.) або готичної культури (2/3 ст. н. е. — 5 ст. н. е.).

Фото: B. Bartecki /©Lublin Provincial Conservator of Monuments

Історія з таємницею

Обставини збереження зброї свідчать про навмисне приховування, відхилення від традиційних поховальних практик. Це натякає на стратегічну адаптацію давніх народів до навколишнього середовища.

"Хто, власне, вирішив викинути в річку, затопити цей набір? Вандали? Готи? Дочекаймося остаточної відповіді, але це, безсумнівно, одне з найцікавіших відкриттів останніх років", — йдеться у заяві люблінського консерватора.

Про знахідку повідомлено до Воєводського управління охорони пам'яток, і вона викликала ажіотаж в археологічній спільноті.

Музей в Грубешові зараз охороняє ці реліквії, які перебувають на консервації. Ця знахідка відродила дискусії про військові традиції готів, племені, відомого тим, що не ховало залізні предмети. Співробітники музею припускають, що ця знахідка може представляти повний арсенал племені готів.

Наразі тривають консерваційні роботи, а навесні планується повторне відвідування цього місця, і науковці, і місцеві жителі з нетерпінням чекають на нові відкриття. Ця історична скарбниця обіцяє відкрити нерозказану главу минулого, даючи рідкісний погляд на військове життя давніх племен, які колись кочували землями Грубешова.

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