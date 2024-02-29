Спадщина імператора Клавдія: в Німеччині відкопали давньоримські оборонні шипи (фото)

Хоча подібних прикладів не знайдено більше ніде в римському світі, згадки про них існують. Юлій Цезар у своїй книзі описав оборонну споруду з великими кілками, схожими на оленячі роги, стратегічно розташованими так, щоб вороги не могли вилізти на стіни.

У 2023 році, під час розкопок римського форту в Бад-Емсі на заході Німеччини, команда археологів з Франкфуртського університету імені Гете виявила дерев'яні оборонні шипи у ровах, що оточували форт. Ці V-подібні шипи мали слугувати захисними бар'єрами, і що робить їх ще цікавішими, так це те, що вони чудово збереглися у перезволоженому ґрунті пагорба Блескопф, пише HeritageDaily.

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Хоча подібних прикладів не знайдено більше ніде в римському світі, згадки про них існують у римських працях. Юлій Цезар у своїй книзі "Галльські війни" описав оборонну споруду з великими кілками, схожими на оленячі роги, стратегічно розташованими так, щоб вороги не могли вилізти на стіни.

Відкриття зробили в меншому з двох римських військових таборів, розкопаних у 2016 році. Шипи, ймовірно, тягнулися вздовж усього рову, що звужувався донизу. У більшому таборі, відомому під назвою "Auf dem Ehrlich", що датується періодом ранньої Римської імперії, під час розкопок не виявили жодних слідів цих оборонних шипів.

Археологи припускають, що форти побудували для захисту видобутку срібла в цій місцевості. Історичні джерела, такі як "Аннали" Тацита, надають додаткову підтримку, детально описуючи, як імператор Клавдій доручив претору Курцію Руфусу наглядати за видобутком срібла.

Після тривалого процесу консервації консерватори з Франкфуртського університету імені Гете вперше представили добре збережені римські шипи в Центрі археології імені Лейбніца в Майнці.

Маркус Вітткеппер, експерт з консервації вологої деревини, пояснює виняткову збереженість бідним на кисень вологим ґрунтом, вкритим щільними шарами осадових порід. Маючи 35-річний професійний досвід, він висловив захоплення міцно прикріпленими шарами осаду, які сприяли збереженню цих археологічних знахідок.

Раніше Фокус писав про пошуки на острові Клостерой. У Норвегії археологи натрапили на ринок вікінгів.

А також ми розповідали про два древні храми королівської династії в Індії. Археологи зазначають, що обидві споруди напрочуд добре збереглися і датуються приблизно 543-750 роками нашої ери.