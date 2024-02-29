Як люди втратили свої хвости 25 млн років тому: вчені знайшли відповідь

Дослідники кажуть, що зовнішній вигляд наших предків змінив лише один фрагмент ДНК.

Предки людей втратили свої хвости близько 25 млн років тому, і тільки нещодавно вчені змогли з'ясувати, що стало причиною такої мутації, яка змінила хід історії приматів, пише Daily Mail.

Експерти з Нью-Йоркського університету з'ясували, що зовнішній вигляд наших предків змінив лише один фрагмент ДНК. Йдеться про ген TBXT, який відповідає за довжину хвоста у деяких тварин, коли ж до нього приєдналася невелика частина ДНК під назвою AluY, тоді хвости зникли.

Попри те, що вчені поки не знають, чому наші предки втратили свої хвости, але припускають, що життя на землі, мабуть, зіграло вирішальну роль.

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"Проведене нами дослідження починає пояснювати, як еволюція видалила наші хвости", — каже автор дослідження Бо Ся.

Загалом понад 100 генів пов'язують із розвитком хвостів у різних видів хребетних. Автори ж дослідження припускають, що у предків людей втрата хвоста сталася з вини змін у коді ДНК.

Фрагмент ДНК AluY також називають "стрибучими генами", оскільки вони можуть переміщатися і ставати частиною людського коду неодноразово і абсолютно випадковим чином.

У новому дослідженні вчені ідентифікували два подібні стрибаючі гени в TBXT у людиноподібних мавп. Це привело дослідників до гіпотези про те, що AluY випадково вставив себе в код десятки мільйонів років тому.

Для того, щоб перевірити свої здогади, вчені ввели "стрибаючі гени" 63 мишам і виявили, що хвости їхніх нащадків були або коротшими, або були відсутні повністю. Вставка AluY з'являлася в одному і тому ж місці в гені TBXT у людей і мавп, що в результаті, призводило до утворення двох форм РНК TBXT. Одна з цих форм, мабуть, сприяла втраті хвоста.

"Наше відкриття примітне тим, що більшість ділянок людської ДНК несуть копії генів, що повторюються, стрибають, без жодного ефекту, але ця конкретна вставка AluY виконала велику роботу", — каже професор Джеф Буке з Нью-Йоркського університету.

Учені кажуть, що горили, шимпанзе і предки людей втратили свої хвости, коли відокремилися від мавп Старого Світу. Після цього еволюційного розколу в групи мавп, до якої входять сучасні люди, утворилося менше хвостових хребців, що дало початок куприку.

Знаменитий натураліст Чарльз Дарвін виявив зміни в анатомії людини і наших предків у своїй книзі XIX століття "Походження людини", але не міг бути впевненим, що куприк — це древній хвіст.

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