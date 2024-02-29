Незручне відкриття. Учені вперше спостерігали за сексом китів: запитань більше, ніж відповідей (фото)

Фізичні сексуальні стосунки двох китів вперше були зафіксовані дослідниками, але це навряд чи пролило світло на їхнє життя, скоріше загадок стало тільки більше.

Два морські фотографи робили знімки біля берегів Мауї, коли помітили пару горбатих китів (Megaptera novaeangliae). Дослідники помітили, що один із них продовжував неодноразово вступати в сексуальні стосунки з іншим китом, проте дещо було дивним — обидва ці кити були дорослими самцями, пише Science Alert.

За словами старшого автора статті, що описує цю взаємодію пари горбатих китів, Стефані Стек, ці записи фактично стали першими за всю історію спостережень — раніше вчені ніколи не спостерігали секс китів.

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Зазначимо, що гомосексуальна поведінка насправді досить поширена у тваринному світі й раніше вже була задокументована у деяких видів китоподібних, зокрема сірих китів, дельфінів і косаток. Тепер до цього списку можна додати та горбатих китів.

Дослідники зазначають, що за століття спостережень їм удалося розкрити соціальну поведінку та моделі міграції горбатих китів, проте їхня репродуктивна діяльність усе ще залишалася загадкою для вчених. Тепер усе змінилося, хоча вчені вважають, що нові дані радше підіймають більше запитань, ніж проливають світло на поведінку китів.

Два дорослих горбатих самці були помічені в сексуальній поведінці Фото: Lyle Krannichfeld/Brandi Romano

Горбаті кити розмножуються, проте злягання, як і в усьому тваринному світі, не є виключно репродуктивним актом. Китоподібні, як показують попередні дослідження, можуть вступати в сексуальні зв'язки, щоб відпрацювати свої рухи, поліпшити соціальні зв'язки, посилити домінування, зменшити репродуктивні можливості інших особин або послабити соціальну напруженість. Ба більше, вчені виявили, що в більшості випадків сексуальна активність відбувається між тваринами однієї статі.

Перші в історії науки кадри сексу горбатих китів були зроблені фотографами Лайлом Кранніхфельдом і Бренді Романо. Дослідники вивчили знімки, зроблені фотографами, і виявили, що в одного з китів було слабке здоров'я: він був худий, вкритий вошами, а його нижня щелепа була сильно травмована, імовірно, внаслідок зіткнення з кораблем.

Водночас другий кит, здавалося, був у відмінній фізичній формі. Вчені також помітили, протягом усього часу спостереження його репродуктивний орган був витягнутий, і він неодноразово наближався до нездорового кита, утримуючи його грудними плавниками, і вступав з ним у сексуальні стосунки.

Було помічено, що другий кит кілька разів проникав у першого кита Фото: Lyle Krannichfeld/Brandi Romano

За словами Стек, перший кит, ймовірно, певний час хворів, а тому був ослаблений і, можливо, помирав. Ці деталі роблять зустріч горбатих китів ще цікавішою для науки, оскільки є кілька причин для такої поведінки.

Однією з імовірних причин вважається зміцнення соціальних зв'язків із хворим китом. Однак є і менш приємне пояснення: вчені вважають, що другий кит міг домінувати над слабшим самцем і демонстрував свою силу і фізичне здоров'я в порівнянні зі слабшою особиною. На такі домисли вчених наштовхнуло те, що перший кит прийняв позу, яка в кількох моментах "здавалася оборонною". Якщо це так, це вказує на те, що сексуальна поведінка насправді могла бути небажаною, але хворий кит просто не міг чинити опір.

Стек також зазначає, що це спостереження насправді підняло безліч запитань про сексуальну поведінку горбатих китів, ніж дало відповідей. Автори вважають, що задокументований приклад нерепродуктивної поведінки самців, включно з унікальним випадком, коли очевидно поранений і хворий кит зазнав проникнення зовні здоровим родичем, є "цікавим із погляду науки". Автори дослідження зазначають, що така поведінка горбатих китів потребує подальшого дослідження, щоб зрозуміти причини цієї поведінки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли розмовляти з китами їхньою "мовою": вони поспілкувалися з китом, на ім'я Твен.