На острові Англсі пошуківець з металошукачем знайшов скарб посеред болота: що відомо (фото)

На острові Англсі знайшли стародавні артефакти, що датуються залізним віком та часами правління Римської імперії. Унікальні речі виявили біля священного джерела, що вказує на ритуальне значення предметів.

У 2020 році, на острові Англсі, Великобританія, пошуківець Ян Портер зробив дивовижне відкриття. Він знайшов шістнадцять історичних артефактів, які дали змогу зазирнути в минуле острова часів залізного віку та Римської імперії, пише Arkeonews.

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Фото: Amgueddfa Cymru –Museum Wales

Вважається, що артефакти, виготовлені з бронзи, міді та свинцю, були підношеннями біля стародавнього священного джерела в епоху пізнього залізного віку та романо-британського періоду.

Фото: Amgueddfa Cymru –Museum Wales

Артефакти римської епохи, серед яких оздоблена брошка, чотири монети та свинцевий горщик, вказують на продовження традиції приносити дари біля джерела. Зокрема, знайдено великий римський злиток міді вагою 20,5 кг, який, ймовірно, походить із мідної копальні на горі Паріс.

Розміщення фурнітури колісниць, деталей кінської збруї та брошок, датованих приблизно 50-120 роками нашої ери, збігається з римським вторгненням на острів у 60/61 році нашої ери. Адам Гвілт з Музею Уельсу, наголошує на важливості цих знахідок для розуміння давніх релігійних церемоній в умовах конфліктів і змін.

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