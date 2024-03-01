Чудодійність гіалуронової кислоти перебільшена: що показало дослідження

Вчені вирішили з'ясувати, наскільки правильними є твердження про ефективність цього компонента.

Гіалуронову кислоту вже давно нарекли чудодійним інгредієнтом, який розгладжує зморшки, підвищує еластичність шкіри і зволожує її. Але вчені кажуть, що ефективність цього компонента може бути сильно переоцінена, пише DailyMail.

Раніше стверджувалося, що інгредієнт, який поглинає вологу, утворюючи гель, може утримувати води в 1 тис. разів більше за свою вагу.

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Попри те, що гіалуронова кислота дійсно покращує гідратацію шкіри, зменшує зморшки та збільшує її повноту, нові дослідження свідчать, що інгредієнт утримує набагато менше води, ніж вважалося раніше.

Команда вчених з Каліфорнійського університету провела серію тестів, щоб перевірити зроблені раніше твердження.

Автори дослідження Скотт Борчерс і Майкл Муррінг виміряли властивості зв'язування молекул гіалуронової кислоти та води в розчині 1 г кислоти на 1000 г води.

"Не було жодних експериментальних доказів, що гіалуронова кислота здатна зв'язувати воду на заявленому рівні в 1 тис. разів. Таку хибну думку можна зустріти в старій літературі, де неправильно розуміли значення зв'язування порівняно з іншими фізичними властивостями, як-от гідродинаміка", — кажуть учені.

За словами Олівера Джонса з Університету RMIT в Мельбурні, більшість хіміків, ймовірно, підозрювали, що такі твердження перебільшені, але широкі маси мало поінформовані з цього приводу. Фактично, попередні дослідження стверджували, що гіалуронова кислота може утримувати кількість води, що перевищує її власну вагу в 20 або 30 разів.

Дослідники зазначають, що гіалуронова кислота природним чином виробляється в нашому організмі. Вона допомагає утримувати вологу в шкірі та очах, а також змащує наші суглоби.

Також гіалуронова кислота відіграє ключову роль у загоєнні ран, контролюючи запалення і спрямовуючи приплив крові до пошкоджених тканин. Рівень гіалуронової кислоти знижується з віком, і це може сприяти появі зморшок і таких захворювань, як остеоартрит.

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