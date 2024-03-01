Останній політ на Марсі. Марсохід NASA знайшов зниклу лопать вертольота Ingenuity (фото)

Марсохід Perseverance виявив відірвану внаслідок невдалого приземлення марсіанського вертольота лопать гвинта.

Любителі космосу, які вивчили необроблені знімки марсохода Perseverance, помітили відірвану лопать гвинта вертольота Ingenuity, що лежить на піщаній поверхні Марса. Марсіанський вертоліт назавжди припинив свою роботу і залишився стояти серед піщаних дюн після жорсткої посадки, що сталася 18 січня цього року, пише Space.

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Представники американської некомерційної організації під назвою Планетарне товариство розмістили в соціальних мережах нові зображення марсохода Perseverance, які ще не пройшли обробку.

Марсохід Perseverance сфотографував гелікоптер Ingenuity Ingenuity, що самотньо стоїть серед піщаних дюн у кратері Єзеро, і на цьому знімку видно, що одна з лопатей несучого гвинта літального апарата відсутня Фото: NASA

Марсохід сфотографував гелікоптер Ingenuity Ingenuity, який самотньо стоїть серед піщаних дюн у кратері Єзеро, і на цьому знімку видно, що одна з лопатей гвинта літального апарата відсутня. Подальше вивчення необроблених знімків дало змогу любителям космосу виявити поруч із вертольотом ледь помітну серед піску відірвану лопать.

Виявилося, то вона розташована на відстані приблизно 15 метрів від того місця, де востаннє приземлився Ingenuity 18 січня, щоб більше ніколи не злетіти. Також один з любителів космосу показав зображення, на якому видно і вертоліт, і його відірвану лопать.

Один з любителів космосу показав зображення, на якому видно і вертоліт, і його відірвану лопать Фото: NASA

Місія першого в історії літального апарату на іншій планеті закінчилася після виконання 72 польотів на Марсі. Вертоліт Ingenuity виконав на 67 польотів більше, ніж планували спочатку вчені з NASA.

Лопать вертольота Ingenuity відлетіла від нього на 15 метрів Фото: NASA

Приземлившись на Марсі разом із марсоходом Perseverance у кратері Єзеро ще в лютому 2021 року, гелікоптер Ingenuity довів, що польоти на Марсі не лише можливі, а й їх можна виконувати на регулярній основі. У підсумку марсіанський гелікоптер упродовж майже 3 років був надійним супутником марсохода Perseverance, що займається не лише вивченням Марса, а й шукає ознаки потенційного позаземного життя.

Вчені з NASA вважають, що невдале приземлення Ingenuity, через що було пошкоджено лопаті несучого гвинта гелікоптера, одна навіть відірвалася, пов'язане з тим, що апарат не зміг знайти потрібних навігаційних орієнтирів для успішного завершення польоту. Тобто вертоліт збився з курсу і впав на поверхню Марса.

Незважаючи на закінчення історичної місії, у NASA не дуже сумують з цього приводу. Річ у тім, що на основі перевіреної технології гелікоптера Ingenuity і тих даних, які він зібрав за весь час на Марсі, буде створено нові літальні апарати для дослідження не тільки Марса, а й інших планет Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що речовина для збереження мертвих на Марсі могла дати початок життю. Вчені запропонували ймовірний спосіб появи інгредієнтів, необхідних для життя, на Червоній планеті.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найважчу пару чорних дір у відомому Всесвіті. Вчені змогли виміряти масу двох надмасивних чорних дір, розташованих поруч, і виявилося, що вони найважчі серед усіх відомих.