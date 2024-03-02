Різник океану. Косатці знадобилося 2 хвилини, щоб знищити велику білу акулу (відео)

Уперше в історії самотню косатку помітили, як вона полює в океані на велику білу акулу, і записали це на відео.

Останні кілька років вчені зосереджені на вивченні хижої поведінки косаток в океані: хижаки нападають на туристичні човни, полюють на великих білих акул і тюленів в океані, а в одному регіоні взагалі вигнали акул з їхнього звичного ареалу проживання, пише IFLScience.

Раніше вчені вже фіксували напад групи косаток на великих білих акул, однак тепер, уперше в історії, їм вдалося зафільмувати хижу поведінку самотньої косатки, яка за лічені хвилини розпатрала велику білу акулу. Дослідники зазначають, що це перший відомий випадок, коли одна косатка атакувала вищого хижака без допомоги партнерів по полюванню.

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За словами доктора Елісон Таунер з Університету Родса, дивовижне хижацтво було помічено біля узбережжя затоки Моссел у Південній Африці та є безпрецедентною поведінкою, що підкреслює спритність косаток. У своєму новому дослідженні доктор Таунер з колегами описала і вивчила цю подію.

Відомо, що косаткою-різником виявився самець на прізвисько Старборд, якого вперше помітили в цьому регіоні ще 2015 року. Останні кілька років Старборд входив до групи косаток, які роками полювали на великих білих акул, щоб поласувати їхньою печінкою.

З 2017 року Старборд із партнером по полюванню, на ім'я Порт, неодноразово спостерігалися за спільним полюванням на морських хижаків. Раніше вчені вже вивчили тактику, яку використовувала пара косаток: часом вони працювали разом, а іноді до полювання залучалися чотири додаткові особини. Хижаки намагалися оточити та зловити акул, а потім атакували їх, щоб витягти печінку.

Хронологія нападу Старборда на акулу Фото: Drone Fanatics SA

За словами вчених, зазвичай таке полювання тривало близько двох годин, проте новий випадок виявився унікальним. Поодиноке полювання Старборда відбулося 18 червня 2023 року і тривало не більше 2 хвилин. Молода біла акула завдовжки близько 2,5 метра з'явилася на поверхні, переслідувана косаткою. Потім Старборд схопив акулу за лівий грудний плавник і кілька разів штовхнув її вперед, перш ніж зрештою випатрати її.

Доктор Таунер зазначає, що найдивовижнішим у цьому полюванні стало те, що від захоплення за плавець і до патрання минуло менше ніж 2 хвилини. Через цей час Старборда вже помітили із "закривавленим шматком печінки персикового кольору в роті". Не менш цікавим здається і той факт, що весь цей час Порт перебував поблизу, але спостерігав за тим, що відбувається, з відстані близько 100 метрів.

Автори дослідження зазначають, що така поведінка косатки стала абсолютно новаторською, а їхня робота зробила значний внесок у глобальне розуміння хижацтва цілого виду. Передбачається, що молода акула важила близько 100 кг, проте дослідники вважають, що доросла особина завдовжки 6,5 метра і вагою близько 2,5 тонни може виявитися занадто великою здобиччю для самостійного полювання косаток. Отже, в цьому випадку косатки, ймовірно, віддадуть перевагу роботі групою.

Цікаво, що наступного дня після інциденту вчені помітили "виразний запах печінки акули" і маслянисту пляму на поверхні океану — це свідчило про те, що сталося чергове вбивство. Пізніше неподалік було виявлено ще одне тіло акули, у якої також була відсутня печінка.

Доктор Таунер зазначає, що хижацтво косаток потребує додаткових досліджень, оскільки їхнє полювання може змусити акул мігрувати, а це зі свого боку вплине на решту життя в океані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили косаток, які вбивають акул уже 5 років поспіль.