У хмарах з'явилися моторошні дірки, і їх видно навіть із космосу: у всьому звинувачують НЛО (фото)

Ланцюжок химерних хмар має вигляд гігантської медузи або непізнаного літального об'єкта з науково-фантастичного фільму.

Знімками химерних хмар, що з'явилися на північний захід від Флорида-Кіс (Флорида, США), поділився рибалка. Дехто одразу ж запідозрив, що в цьому замішані прибульці, а дірки в хмарах з'явилися завдяки НЛО. Цікаво, що ці химерні "дірки в небі" пізніше також були сфотографовані супутниками NASA з космосу, пише Daily Mail.

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Космічне агентство США опублікувало знімок, зроблений зверху наприкінці січня одним із супутників NASA "Терра", і спростувало будь-яку причетність НЛО до цього цікавого природного явища. Насправді на фото зображено "хмари Кавум", і вони справді настільки дивні, що часом люди пов'язують їхнє виникнення з літальними тарілками.

Вигляд дірчастих хмар знизу Фото: TikTok

Справжня причина виникнення хмар Кавума, які також називають "дірчастими хмарами" або "дірками падіння", вислизала від учених майже 70 років, поки у 2010 році дослідники не розкрили цю таємницю. Вони виявили, що дивні форми утворюються, коли літаки пролітають крізь "висотно-купчасті хмари", що являють собою неоднорідні групи невеликих хмар, які утворюються на висоті від 2 до 7 кілометрів.

Це дослідження було проведено у 2010-2011 роках командою з Університетської корпорації атмосферних досліджень. Результати дослідження показали, що висококучеві хмари складаються з надзвичайно чистої та переохолодженої водяної пари, яка не може перетворитися на лід, попри низькі температури.

Коли крила літака або рух його пропелерів змінює тиск навколо цих крапель, у вихорах турбулентного повітря, що виникають, відбувається так зване адіабатичне розширення — саме воно руйнує тендітні умови, що утримують пару в рідкому стані.

Вище представник Земної обсерваторії NASA визначив ключові частини приголомшливого супутникового зображення хмари Кавум і "хмари Каналу", яка йде за нею, від 30 січня 2024 року Фото: NASA

За словами Адама Войланда з Обсерваторії Землі NASA, кристали льоду породжують нові кристали, оскільки краплі рідини продовжують замерзати. У результаті, з часом кристали льоду стають настільки важкими, що починають падати, залишаючи порожнечу в шарі хмар.

Цей опис поведінки переохолоджених крапель, що складають висококупчасті хмари, може здатися "екзотичним", насправді це далеко не рідкісне явище. Дослідники виявили, що в будь-який момент часу висококупчасті хмари покривають близько 8% поверхні Землі.

Зазначимо, що у своїй роботі дослідники використовували дані польотів літаків, супутникові спостереження, а також погодні моделі — в результаті їм вдалося підтвердити свою теорію. Автори дослідження тоді виявили, що літак, який проходить крізь висококучеву хмару під гострим кутом, утворює менший і більш круглий Кавум. Однак якщо кут ширший, виникають довші сліди.

Обидва види були зафіксовані в унікальному утворенні біля узбережжя Флорида-Кіс, яке з'явилося 20 січня 2024 року. Дослідники опублікували ці фото і назвали їх "зображенням дня". Однак навіть після того, як загадку дірок у хмарах було розкрито, багато користувачів і очевидців продовжують підозрювати, що в цьому явищі неодмінно замішані прибульці.

Раніше Фокус писав про те, як з'явилася рожева хмара "НЛО" і чому її фото завірусилося.