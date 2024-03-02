Синдром атлетичного серця: надмірні фізичні навантаження можуть нашкодити нам

Спорт є важливою складовою ЗСЖ — але, як і все в цьому світі, фізичні вправи хороші в міру. Переборщивши, ми ризикуємо назавжди буквально змінити своє серце.

Фізичні вправи загальновизнано є наріжним каменем доброго здоров'я, покращуючи фізичну форму, зміцнюючи психічне благополуччя і знижуючи ризик багатьох хронічних захворювань. Однак є і менш відомий аспект цієї формули здоров'я: надмірні фізичні навантаження протягом усього життя не завжди корисні для серця, що може призвести до стану, відомого як "атлетичне серце", і нашкодити організму, пише Japan Today.

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Синдром атлетичного серця проявляється, коли серце ремоделюється під впливом тривалих інтенсивних фізичних навантажень, наприклад, тих, які виконують спортсмени на витривалість. Таке ремоделювання може змінити розмір, форму та функцію серця, іноді призводячи до таких ускладнень, як фібриляція передсердь або кальцифікація коронарних артерій (ККА), що, як не дивно, не обов'язково підвищує ризик серцевих нападів серед спортсменів. Ці висновки підкреслюють нюанси взаємозв'язку між фізичними вправами і здоров'ям серця, припускаючи, що, хоча такі навантаження корисні, може існувати поріг, за яким вони можуть сприяти розвитку певних серцевих захворювань, каже Вільям Корнуелл, професор кардіології Університету Колорадо, медичного містечка Аншутц.

Види фізичних вправ — динамічні, наприклад, біг або футбол, або статичні, наприклад, важка атлетика, по-різному впливають на наше серце. Динамічні вправи збільшують насосний об'єм серця і можуть призвести до збільшення його загального об'єму, але водночас до підвищення ефективності його роботи. Навпаки, статичні вправи призводять до того, що серце стає товстішим, адаптуючись до підвищеного тиску, необхідного під час підняття важких предметів. Ці адаптації демонструють дивовижну здатність серця пристосовувати свою форму і функції до вимог зовнішнього довкілля, що пред'являються до нього, підкреслюючи різноманітний вплив різних фізичних вправ на здоров'я серцево-судинної системи.

Хоча феномен атлетичного серця підкреслює потенційні ризики, пов'язані з екстремальними рівнями фізичної активності, регулярні, помірні навантаження є життєво важливими для підтримання здоров'я та життєздатності серця, каже Корнуелл. Серця здатне до найрізноманітнішої адаптації, а фізичні вправи, за їхнього правильного застосування, можуть з легкістю протистояти наслідкам старіння і малорухомості.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Також Фокус писав про найкращий час для тренувань, що спалюють жир. У певний час дня наш метаболізм вищий, що значно посилює ефективність вправ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.