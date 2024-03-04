100 днів у пошуках води на Місяці: NASA відправляє унікальний місяцехід на супутник Землі (фото)

Місяцехід VIPER вперше в історії складе карту розподілу водяного льоду на поверхні Місяця.

Згідно з повідомленням NASA, новий роботизований апарат для пошуку водяного льоду на Місяці під назвою VIPER вже готовий до роботи більш ніж на 80% і на нього встановили необхідні прилади. Місяцехід має вирушити на Місяць пізніше цього року і вперше в історії скласти карту розподілу водяного льоду на супутнику Землі, пише Space.

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Місяцехід VIPER восени 2024 року вирушить у район південного полюса Місяця і проведе там 100 днів у пошуках водяного льоду та інших ресурсів, які необхідні астронавтам NASA під час програми Artemis. Зокрема, йдеться про першу висадку астронавтів на Місяці за останні півстоліття під час місії Artemis 3, яка відбудеться 2026 року.

Місяцехід VIPER має визначити, де саме міститься водяний лід у районі його посадки і наскільки легко його та інші ресурси зможуть добувати астронавти для подальшого використання у своїх цілях.

Місяцехід VIPER восени 2024 року вирушить у район південного полюса Місяця і проведе там 100 днів у пошуках водяного льоду та інших ресурсів, які необхідні астронавтам NASA під час програми Artemis Фото: NASA

Уперше в історії вчені зможуть отримати детальні карти розподілу водяного льоду та інших цінних ресурсів на Місяці, що є важливим кроком для встановлення довгострокової присутності людини на супутнику Землі.

Хоча орбітальні апарати вже збирали дані про воду на Місяці, місяцехід VIPER зможе краще вивчити поверхню супутника Землі за допомогою своїх приладів, які зможуть сканувати ґрунт на глибину до 1 м.

Деякі райони Місяця, де проводитиме своє дослідження місяцехід, є постійно затіненими кратерами, в яких, як вважається, міститься водяний лід у великих кількостях, адже там дуже низька температура. Під час своєї місії VIPER має випробувати на собі екстремальні умови місячного середовища, а тому вчені з NASA активно готують місяцехід до цього.

Наразі триває випробування встановлених систем VIPER, щоб підтвердити, що роботизований апарат зможе вижити на Місяці за дуже низьких температур. Особливу увагу вчені приділяють перевірці працездатності його наукових приладів, від яких залежить успіх місії.

Минулого року, як уже писав Фокус, вчені з NASA провели випробування місяцеходу VIPER, під час яких він долав смугу перешкод, адже апарату доведеться проводити дослідження на пересіченій місцевості.

Також Фокус писав про те, що Китай показав свій новий космічний корабель, на якому китайські астронавти полетять на Місяць. Також цей корабель і посадковий модуль для астронавтів отримали назви.