Найбільше у світі родовище. В албанській шахті знайдено невичерпне джерело чистого палива

Дослідники вважають, що це родовище може прокласти шлях новим і чистішим способам уловлювання водню.

Водень вже давно використовується як альтернатива викопному паливу, оскільки його можна спалювати без виділення парникових газів. Однак до цього моменту природні потоки водню було надзвичайно важко виявити — цей ресурс, як правило, виробляли з природного газу за допомогою процесу, що споживає енергію і виділяє вуглекислий газ, пише IFLScience.

Відомо також, що водень надзвичайно важливий для підтримки життя глибоко в надрах Землі, проте дослідники вважали, що його висока реакційна здатність просто не дає змоги йому накопичуватися у великих підземних родовищах. На щастя, це виявилося помилковим припущенням.

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Усе почало змінюватися 1992 року, коли на шахті Булкізе в Албанії вперше було виявлено легкозаймистий газ — у розломі містилося від 5 до 50 тисяч дорогоцінного ресурсу. У новому дослідженні вчені проаналізували газ, що пузириться в шахті, і виявили, що він на 84% складається з водню, а також невеликої кількості метану й азоту. Далі команда підрахувала потік газу і дійшла висновку, що басейн викидає близько 11 тонн водню на рік, а це близько 34 кг на день.

Команда об'єднала ці дані з іншими потоками у свердловині й стовбурі цієї ж шахти та підрахувала, що загальна кількість газоподібного водню, що проходить через шахту, становить близько 200 тонн на рік. Тепер учені вважають, що результати їхньої роботи вказують на потенціал нового видобувного первинного джерела енергії.

Таким чином дослідники фактично виявили найбільший природний потік газоподібного водню, коли-небудь виявлений на Землі. Цікаво, що його було виявлено таким, що просочується через басейн із водою глибоко всередині хромового рудника в Албанії.

Команда зазначає, що копальня Булкізе розташована на ділянці багатої на залізо породи, відомої як офіоліт, а він, як відомо вченим, генерує водень під час реакції з водою, а також пов'язаний з іншими потоками водню в інших місцях, раніше виявлених по всьому світу. Тепер автори дослідження вважають, що офіоліт можна надалі використовувати для пошуку значних запасів природного водню.

Раніше Фокус писав про те, що стародавній супервулкан у США приховує найбільше родовище літію.