Найдовший гірський хребет на Землі завдовжки 65 000 км: де він розташований (відео)

Неймовірно довгий гірський ланцюг не розташований на жодному з семи земних континентів, але ховається в іншому місці.

Гігантські гірські хребти можна виявити буквально на кожному земному континенті, проте найдовший безперервний ланцюг гірських вершин зовсім не розташований на жодному з цих семи масивів суші. Дослідники розповіли, де ховається найбільший у світі ареал, пише IFLScience.

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Найдовший гірський хребет планети до смішного величезний і досягає в довжину неймовірних 65 000 кілометрів безперервних вершин. Величезний гірський хребет також відомий як серединно-океанічний хребет і повторює обрис тектонічних плит планети та поширюється по всій земній кулі візерунком, який часто порівнюють зі "швами на бейсбольному м'ячі".

Система Серединно-океанічних хребтів являє собою серію з'єднаних підводних гірських ланцюгів, що перетинають планету Фото: NOAA

Для порівняння, найдовший континентальний хребет на планеті сягає в довжину лише 7000 кілометрів. Водночас учені зазначають, що серединно-океанічний хребет насправді не такий великий, як усі думають: річ у тім, що насправді він складається з кількох окремих систем підводних хребтів, які існують на кордонах різних тектонічних плит. З погляду науки, саме на цих кордонах плити розсуваються, у такий спосіб даючи змогу магмі підійматися і заповнювати прогалини.

У результаті найдовший гірський хребет на Землі фактично являє собою лінію гір і долин, яка є своєрідними "шрамами" на морському дні. Дослідники зазначають, що більшість вершин цих гірських хребтів знаходяться на глибині приблизно 2500 метрів під поверхнею океану. Найвідомішим із них є Серединно-Атлантичний хребет, що пролягає центром Атлантичного океану від Арктики до Антарктики.

Оскільки тектоніка плит світу перебуває в контакті одна з одною, всі хребти, що утворюються між ними, пов'язані між собою, утворюючи безперервну серію підводних хребтів, які в сукупності складають серединно-океанічний хребет.

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