З 10 ребрами та розкосими очима: знайдена мумія крихітного плода-інопланетянина (фото)

Дослідники припускають, що муміфікований плід належить інопланетянину або крихітному печерному гуманоїду.

У Колумбії виявили загадкову нову мумію плода, і деякі дослідники припускають, що він може бути "інопланетянином" або "крихітним печерним гуманоїдом", який жив на Землі понад 800 років тому, пише Daily Mail.

Учені вивчили останки та виявили, що у ймовірного інопланетянина подовжений череп, розкосі очі та незвичайна кількість ребер, замість звичних для людини 12 у плода виявили лише 10.

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Зображення муміфікованого плоду потрапили до репортера Хосепа Гіхарро від анонімного джерела, він також припускає, що мумія, можливо, походить з "ель-серро-де-лос-енанос" ("Пагорб гномів") у віддаленій Колумбії. На останках також було виявлено ознаки пуповини, властивої для наземних ссавців. Це породило припущення про те, що "інопланетна мумія", ймовірно, може бути пов'язана з сумнозвісними останками ймовірного печерного "крихітного гуманоїда", виявленого в Перу. Утім, скептики стверджують, що обидва екземпляри, найімовірніше, є всього лише мертвонародженими, тобто являють собою останки людського ембріона.

Зазначимо, що Хосеп Гіхарро протягом останніх 10 років вів передачу "Enigmes i Misteris" Національного радіо Іспанії, а сьогодні є дослідником. Він повідомив, що, за словами джерела, моторошні муміфіковані рештки було нібито виявлено в Колумбії, однак сам Гіхарро не може підтвердити або спростувати цю інформацію

Водночас сам дослідник і журналіст уточнив, сам він вважає за краще "залишатися агностиком щодо інопланетного походження останків". Основними доказами є розмір плода і пуповина, що нагадує ссавця.

Водночас Гіхарро ризикнув припустити, що нові моторошні рештки можуть бути пов'язані з "Атою", сумно відомим 15-сантиметровим трупом, схожим на інопланетянина, який був виявлений 2003 року в Чилі.

Останки "Ати" купив минулої осені підприємець з Барселони й мисливець за НЛО Рамон Навіа-Осоріо Вільяр у мисливця за скарбами. Тоді він висунув дивовижну теорію про існування легендарної раси крихітних гуманоїдів, які жили на Землі близько 800 років тому. Передбачається, що ці крихітні люди жили в печерах і виходили з них лише вночі — саме такою поведінкою і пояснюються їхні дивні мигдалеподібні очі. Зазначимо, що спостереження цих крихітних людей, також відомих як "лос-енанос", у корінних громадах високогірних регіонів Перу, Колумбії, Болівії та Аргентини датуються понад 800 років тому.

Скелет "Ати", найімовірніше, належав плоду або недоношеній дитині, яка померла менш ніж через чотири місяці після вагітності Фото: YouTube

На маківці нової мумії також виявили кісткову шишку, яка, ймовірно, свідчить про те, що зародок ссавця має якусь генетичну ваду розвитку. Це, на думку експертів, робить гіпотезу про позаземне існування менш імовірною.

Водночас професор Сіан Халкроу, біологічний антрополог із новозеландського університету Отаго, вважає, що ідея існування крихітної гуманоїдної раси вельми абсурдна. На думку експерта, мумія "Ата", наприклад, насправді. Повністю відповідає профілю звичайного, абсолютно нормального скелета людського плоду. Будь-які теорії про зворотне, за її словами, "не ґрунтуються на наукових даних або просто на знаннях про нормальний анатомічний розвиток немовлят".

Раніше Фокус писав про те, що історія гуманоїда Атаками отримала нове продовження.