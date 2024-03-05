Позбавить від симптомів діабету і захистить від раку: користь чорного чаю Ерл Грей

Серед багатьох сортів чаю Ерл Грей завоював особливе місце в серцях мільйонів. Хоча причиною цього найчастіше є його смакові якості, наука каже, що крім цього він є джерелом корисних речовин.

Ерл Грей — це особлива суміш, яка додає родзинки звичайному чорному чаю, додаючи в нього трохи бергамотової олії, яку отримують із цитрусових, що ростуть в Італії. Ця невелика добавка не тільки надає цьому виду чаю солодкувато-цитрусового смаку, а й приносить цілу низку корисних властивостей, пише Health.

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За своєю суттю Ерл Грей — це все ще чорний чай, а отже, він сповнений антиоксидантів. Антиоксиданти, що містяться в ньому, такі як поліфеноли, не тільки допомагають підтримувати здоров'я клітин, а й знижують запалення та окислювальний стрес в організмі. Так, одне з досліджень засвідчило, що вживання чорного чаю може допомогти зменшити ознаки окисного стресу в людей із діабетом 2 типу.

Але користь від чашки чаю Ерл Грей виходить далеко за рамки боротьби з пошкодженням клітин. Дослідження показують, що у тих, хто регулярно п'є цей чай, може бути знижений ризик розвитку низки хронічних захворювань, таких як рак яєчників і порожнини рота, серцево-судинні захворювання і навіть депресія. Крім того, є деякі наукові докази того, що кофеїн, який міститься в чорному чаї, включно з Ерл Греєм, може допомогти зберегти гостроту розуму і підвищити рівень енергії, що є чудовою новиною для здоров'я нашого мозку і любителів тренувань.

Однак, незважаючи на всі переваги, саме через вміст кофеїну в Ерл Грей — необхідно дотримуватися поміркованості в його вживанні. Занадто велика кількість кофеїну може призвести до таких неприємних наслідків, як нервове збудження та проблеми зі сном. А тим, хто п'є Ерл Грей часто, варто побоюватися можливих побічних ефектів бергамотової олії, таких як м'язові судоми і помутніння зору, хоча вони трапляються рідко і зазвичай виникають тільки за умови явного надмірного вживання.

Чай Ерл Грей — це чудовий спосіб насолодитися захисною дією антиоксидантів в ароматній і смачній оболонці. Головне не забувати про поміркованість, особливо якщо ви чутливі до кофеїну або п'єте подібний чай у пізній час доби.

Раніше Фокус писав про найкорисніші сорти чаю. Хоча багато хто з нас вважає чай доволі буденним популярним напоєм, його різні сорти можуть не тільки урізноманітнити його смакові властивості, а й допомогти нам впоратися з хворобами.

Також Фокус писав про користь однієї чашки кави перед інтенсивними тренуваннями. Численні дослідження показали, що споживання кофеїну може підвищити фізичну витривалість під час високоінтенсивних вправ, таких як біг, їзда на велосипеді або плавання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.