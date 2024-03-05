Чи справді зірка Сіріус найяскравіша в нічному небі: відповідь може здивувати (фото)

Вважається, що Сіріус є найяскравішою зіркою, яку можна спостерігати із Землі (крім Сонця), але є один нюанс, який може дещо змінити цей факт.

У нічному небі, якщо дивитися з будь-якої точки Землі, то найяскравішою зіркою виявиться Сіріус, розташований у сузір'ї Великого Пса. Але з точки зору астрономів ця зірка не володіє найбільшою світністю, пише EarthSky.

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З одного боку, Сіріус є найяскравішою зіркою в нічному небі. Але з іншого боку, за словами астрономів ця зірка не має найбільшої світності серед видимих зірок. Цей термін відноситься до внутрішньої яскравості зірки або її абсолютної зоряної величини. Тобто, якби всі зірки перебували на одній відстані від Землі, то Сіріус точно не був би найяскравішою зіркою в нічному небі. Він виглядає найяскравішим просто тому, що перебуває на відстані 8,6 світлових років від Землі, що ближче за інші яскравіші зірки.

Якщо взяти 25 найяскравіших зірок (не рахуючи Сонця), які можна побачити із Землі, то Сіріус буде найяскравішим за видимою зоряною величиною, тобто за яскравістю, яку можна спостерігати із Землі. Але якщо всі 25 зірок розподілити за рівнем абсолютної зоряної величини і уявити, що вони перебувають на одній і тій самій відстані від Землі, то Сіріус виявиться не на першому місці за яскравістю, а на 21-му.

У нічному небі, якщо дивитися з будь-якої точки Землі, то найяскравішою зіркою виявиться Сіріус, розташований у сузір'ї Великого Пса Фото: вспышка на солнце

Багато людей зазначають, що бачать миготливі кольори Сіріуса. Це відбувається, коли зірка перебуває низько над горизонтом. Відомо, що світло зірок складається з суміші звичайних кольорів веселки, але люди легше помічають блискучі кольори Сіріуса, тому що зірка набагато яскравіша за більшість зірок у нічному небі.

Зверніть увагу, що яскравий Сіріус розташований ліворуч, а Пояс Оріона вказує на нього Фото: вспышка на солнце

Додаткова товщина земної атмосфери біля горизонту діє як лінза, яка розділяє зоряне світло на кольори веселки і змушує зірку виблискувати. Але якщо подивитися на Сіріус, який знаходиться високо над горизонтом, то можна помітити, що зірка менше виблискує і виглядає менш яскравою.

Зірка Сіріус має у 25 разів більшу світність, ніж Сонце. Знімок космічного телескопа Хаббл Фото: NASA

Астрономи вважають, що принаймні три зірки в сузір'ї Великого Пса в тисячі разів яскравіші за Сіріус: Алудра, Везен і Омікрон2. Відстані до цих зірок точно не розраховані, а тому вважають, що Алудра й Омікрон2 розташовані на відстані приблизно 3000 світлових років від нас, а Везен — на відстані приблизно 1800 світлових років від Землі. Варто нагадати, що Сіріус розташований за 8,6 світлових років від нас.

Коли астрономи порівнюють яскравість зірок за абсолютною зоряною величиною, то вони уявляють, що всі вони перебувають на відстані 32,6 світлових років від нас. На такій відстані Сонце було б ледь помітною цяткою світла. Водночас Алудра, Везен і Омікрон2 будуть яскравішими за Сіріус у 100-200 разів.

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