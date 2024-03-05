Які звуки видають галактика і туманності: NASA озвучило 3 приголомшливі знімки космосу (відео)

Завдяки озвучуванню візуальних даних учені створили унікальний звуковий ландшафт трьох астрономічних об'єктів: "руки", "примари" і "медузи".

Космос справді може видавати потойбічні звуки, які неможливо було б почути, якби не робота вчених із NASA. Американське космічне агентство вже кілька років займається озвучуванням зображень тих чи інших астрономічних об'єктів за допомогою процесу соніфікації. Тепер же вчені представили результат своєї нової роботи: можна почути, як звучать галактика і дві туманності. Зображення цих астрономічних об'єктів були отримані різними космічними телескопами, пише Popular Science.

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За допомогою процесу соніфікації вчені з NASA перетворюють дані, отримані космічними телескопами, на звук, який може почути людина. Простіше кажучи, відбувається озвучування отриманих зображень.

Вчені сканують зображення і переводять кожну довжину хвилі світла в різні тони звуку, щоб їх можна було почути. Що вища інтенсивність світла, то голосніший звук і навпаки. Науковці використовують під час процесу соніфікації дані отримані в радіохвилях, у видимому діапазоні світла та в рентгенівському світлі. Найнижчу тональність мають радіохвилі, середню тональність — видиме світло, а найвищу тональність має рентгенівське випромінювання.

Туманність MSH 11-52

Першою в цьому списку озвучених астрономічних об'єктів представлена туманність MSH 11-52. Ця хмара з газу і пилу є залишком наднової, тобто речовина була викинута в космос після вибуху величезної зірки приблизно 1700 років тому. Візуально ця туманність нагадує руку людини, а тому іноді її ще називають "Космічною рукою". Нижче можна послухати, як звучить цей об'єкт, дані про який були отримані рентгенівськими космічними телескопами Чандра і IXPE.

Спіральна галактика M74

Другою в цьому списку представлена спіральна галактика. Схожа на Чумацький Шлях, під назвою M74, яка також має неофіційну назву "Привид". Вона розташована на відстані приблизно 32 млн світлових років від нас. Як уже писав Фокус, нові зображення цієї галактики 2 роки тому зробив космічний телескоп Вебб.

Але при озвучуванні даних вчені використовували інформацію, отриману не тільки цим телескопом. Були також використані дані космічних телескопів Габбл і Чандра. Що з цього вийшло, можна почути нижче.

Туманність IC 443

Третьою в списку озвучених космічних об'єктів представлена туманність IC 443, яка, як і туманність MSH 11-52, є залишком наднової. Цей об'єкт, який ще має прізвисько "Медуза", розташований на відстані 5 тисяч світлових років від Землі. Вважається, що величезна зірка вибухнула надновою приблизно 30 тисяч років тому. Під час озвучування даних використовувалася інформація, як космічних, так і наземних телескопів. Результат можна почути нижче.

Вчені з NASA зайнялися озвучуванням візуальних даних у 2020 році і відтоді активно продовжують роботу в цьому напрямку. Початковою метою цього проєкту було надати можливість людям із вадами зору та незрячим людям "побачити" за допомогою звуку красу Всесвіту.

Як відомо, зірка Сіріус є найяскравішою в нічному небі на Землі, але астрономи кажуть, що це не зовсім правильне твердження. Чому так, Фокус уже писав.