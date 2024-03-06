Причина не в збудженні: вчені розповіли, чому наші соски тверднуть на холоді

Наука прагне вивчити наше тіло досконально, не випускаючи жодної його деталі з поля зору. Цього разу її погляд припав на чутливу частину нашого тіла, яка має важливе еволюційне призначення.

Коли температура падає, наші тіла реагують по-різному, щоб зігрітися, і одна з цікавих реакцій — це затвердіння сосків. Вона виступає частиною більш широкого набору функцій організму, спрямованих на збереження тепла. Дерматологи і дослідники пролили світло на те, чому це відбувається, пише HuffPost.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У цьому незвичайному механізмі задіяна симпатична нервова система, яка, крім іншого, контролює реакцію "борись або біжи". Ця система запускає крихітні м'язи, пов'язані з волосяними фолікулами, і спеціалізовані м'язи навколо сосків, спричиняючи мурашки й ерекцію сосків як спосіб утримання теплого повітря поблизу шкіри, йдеться в одному дослідженні. Так що ні, у людства немає ніякої нездорової тяги до холодних температур.

Цей рефлекс, попри гадану банальність, відіграє найважливішу роль у терморегуляції організму, розповідає дерматолог, доктор Джошуа Цейхнер. Скорочення цих м'язів у відповідь на холод — пережиток наших більш волохатих предків, для яких щетина на всьому тілі слугувала і утепленням, і захисним механізмом. Соски також можуть ставати ерегованими не тільки від холоду: це може бути сексуальне збудження, фізичний дотик, гормональні зрушення і навіть емоційні реакції. Така різноманітність тригерів підкреслює складність звичайних, на перший погляд, регуляторних систем нашого організму.

Хоча застигання сосків на холоді, як правило, нешкідливе і є природною реакцією організму, є випадки, коли воно може вказувати на проблеми зі здоров'ям. Постійні або екстремальні реакції, не пов'язані з температурою або емоційним станом, можуть стати приводом для консультації з лікарем. Крім того, якщо це явище супроводжується болем або виділеннями, рекомендується негайно звернутися до медичного працівника, щоб виключити будь-які потенційні проблеми.

Розуміння цих тілесних реакцій не тільки задовольняє нашу цікавість, а й підкреслює складні способи адаптації нашого організму до змін довкілля і взаємозв'язок усіх систем у нашому тілі. Іноді, у звичайнісіньких проявів реакції організму на нього, можуть бути найнеочевидніші та найнезвичніші причини.

Раніше Фокус писав про переваги холоду для продовження життя. Низька температура може бути ключем до відкриття нових методів лікування нейродегенеративних захворювань.

Також Фокус писав про небезпеки морозної зимової погоди для здоров'я. Дослідники озвучили всі ризики — від впливу на імунну систему і серцевих нападів до тривоги і депресії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.