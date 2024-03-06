Смерть у пляшці: вчені заявили, що навіть водопровідна вода безпечніша за бутильовану

Суперечки про безпечність води в тій чи іншій формі не є рідкістю в наш час. Однак нещодавно вчені виявили небезпеку в найпоширенішому її варіанті.

Останнім часом питання про якість води стало гарячою темою на міжнародному рівні: у водопровідній воді було виявлено такі забруднювачі, як "вічні хімікати", відомі як PFAS, а в бутильованій воді — мікропластик. PFAS, речовини, які не руйнуються в навколишньому середовищі, були пов'язані з різними проблемами зі здоров'ям, включно з раком і захворюваннями щитовидної залози. Тим часом, дослідження Колумбійського університету показало наявність до чверті мільйона крихітних пластикових шматочків у бутильованій воді, що вказує на широке поширення забруднення наших джерел води, пише The Telegraph.

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Доктор Девід Мегсон з Манчестерського столичного університету підкреслює складність тестування і розуміння всього масштабу забруднення води, яка варіюється від звичайної водопровідної до її бутильованої альтернативи. Незважаючи на суворі перевірки та нормативи, деякі шкідливі речовини все одно можуть прослизнути через їхню невідому природу або відсутність спеціальних тестів на них. Така складність робить вибір найбільш безпечного джерела води складним завданням для споживачів.

Якщо говорити про водопровідну воду, то, незважаючи на те, що вона підпорядковується суворим правилам і перевіряється на наявність різноманітних забруднювальних речовин, є побоювання, що ці тести можуть не дати достовірних результатів, каже Мегсон. Такі фактори, як додавання фтору для запобігання карієсу і наявність гормонів, які проникають у воду, є частиною постійних дебатів про її безпеку. Крім того, сам процес дезінфекції води може призвести до утворення потенційно шкідливих побічних продуктів.

Бутильована вода також не є однозначним фаворитом, кажуть дослідження. Незважаючи на привабливість чистоти і вміст мінералів, ризик забруднення PFAS і вплив пластикової упаковки на якість води викликають серйозні побоювання вчених. Процес розливу води в пластикові пляшки може також призвести до появи забруднювальних речовин, що зводить нанівець переваги вибору бутильованої води перед водопровідною.

У підсумку багато вчених і хіміків-екологів, зокрема доктор Мегсон, обирають водопровідну воду як безпечніше джерело, мінімізуючи ризики завдяки використанню металевих пляшок. Вони вважають, що перевагу слід віддавати добре регульованому, стійкому варіанту, а не невизначеним перевагам і екологічним витратам. На їхню спільну думку, хоча жоден з варіантів не є ідеальним, водопровідна вода, з її інфраструктурою та регулюванням, є більш розумним вибором для тих, хто живе в регіонах з надійними процесами її очищення.

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