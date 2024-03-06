Через сто років знайшли загублену частину: тепер вчені відновлять статую Рамсеса Великого (фото)

У провінції Мінья, Єгипет, археологи знайшли погруддя Рамсеса II висотою 3,8 метра. Вчені впевнені, що це друга половина статуї, частину якої знайшли у 1930 році.

Археологи спільної єгипетсько-американської місії виявили верхню частину колосальної статуї Рамсеса II, також відомого як Рамсес Великий. Він правив Стародавнім Єгиптом протягом 66 років та прославився своєю військовою доблестю, архітектурними досягненнями та дипломатичними здібностями, пише Arkeonews.

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Знахідку виявили під час розкопок у Великому Гермополісі в єгипетській провінції Мінья. Нижню частину статуї відкрили в 1930 році, а тепер, через 90 років, археологи відкопали верхню.

Вапнякове погруддя висотою 3,8 метра виявили в південній частині провінції. Мостафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей, пояснив, що ця нововідкрита частина повністю збігається з нижньою частиною, знайденою в 1930 році.

Майже через сто років після того, як знайшли нижню частину, знайшли верхню частину статуї Рамсеса II Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Цікаво, що Рамсес II зображений у двокоронному головному уборі, прикрашеному королівською коброю. На спині статуї є ієрогліфічні написи, що вшановують царя та надають інформацію про дату спорудження статуї.

Археологи готуються до подальших досліджень і можливої реконструкції всього ансамблю. Повна статуя сягатиме неймовірних семи метрів заввишки. Теперішні роботи з очищення та консервації статуї мають вирішальне значення для збереження цього історичного артефакту.

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