Китайські астронавти провели ремонт станції "Тяньгун" у відкритому космосі: як це було (відео)

Для астронавтів місії "Шеньчжоу-17" це був уже другий вихід у відкритий космос.

Під час 8-годинного виходу у відкритий космос двоє китайських астронавтів провели ремонт і обслуговування сонячних панелей космічної станції "Тяньгун". Це був уже другий вихід у відкритий космос для астронавтів місії "Шеньчжоу-17" і 14-й вихід за межі станції за весь час її існування на орбіті, пише Space.

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8 годин витратили двоє китайських астронавтів, Цзян Сіньлінь і Тан Шенцзе, щоб, перебуваючи за межами орбітальної станції "Тяньгун", провести ремонт і обслуговування сонячних панелей, які забезпечують китайський космічний форпост електроенергією.

Обидва астронавти вийшли у відкритий космос ще 2 березня, але відео, на якому показано їхню діяльність у відкритому космосі, з'явилося тільки 5 березня. Для того, щоб вдруге вирушити за межі станції "Тяньгун", астронавти місії "Шеньчжоу-17" використовували шлюз, розміщений на одному з трьох модулів китайського орбітального форпосту — модулі "Веньтянь". Третій астронавт цієї місії, Тан Хунбо, у цей час перебував усередині станції і займався підтримкою ремонтних робіт із використанням зовнішнього роботизованого маніпулятора космічної станції.

8 годин витратили двоє китайських астронавтів, Цзян Сіньлінь і Тан Шенцзе, щоб, перебуваючи за межами орбітальної станції "Тяньгун", провести ремонт і обслуговування сонячних панелей, які забезпечують китайський космічний форпост електроенергією Фото: space.com

Астронавти провели ремонт і обслуговування сонячних панелей, розміщених на основному модулі станції "Тяньхе". Ці панелі мають велику площу, щоб отримувати багато сонячного світла, яке перетворюється на електроенергію, але вони час від часу піддаються бомбардуванню мікрометеоритами. Це призводить до зниження рівня одержуваної енергії.

Згідно з повідомленням китайського космічного агентства, яке відповідає за пілотовані польоти, ремонт був виконаний успішно, і сонячні панелі знову почали працювати як раніше. Обидва астронавти після завершення ремонтних робіт успішно повернулися на станцію "Тяньгун".

На оприлюдненому відео видно, як китайські астронавти переміщуються за межі станції "Тяньгуна" і проводять ремонт і технічне обслуговування сонячних панелей. Відомо, що для астронавта Цзян Сіньліня це був перший вихід у відкритий космос.

Астронавти місії "Шеньчжоу-17" вирушили на станцію "Тяньгун" наприкінці жовтня минулого року. Перший вихід у відкритий космос астронавти місії здійснили в грудні. Своє шестимісячне перебування на станції китайські астронавти мають завершити у квітні або травні цього року. Після того, як вони передадуть управління "Тяньгун" екіпажу космічного корабля "Шеньчжоу-18", усі троє мають повернутися на Землю.

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