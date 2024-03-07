Електромобілі токсичніші за авто на бензині, але в це не вірять: EPA почало розслідування

Агентство з охорони навколишнього середовища розпочало власне розслідування, щоб перевірити правдивість результатів дослідження.

Результати дослідження, проведеного у 2022 році, наробило багато галасу кілька днів тому. Автори роботи запевняють, що виявили переконливі докази того, що електромобілі зовсім не такі безпечні для навколишнього середовища, як вважалося раніше. Ба більше, автори запевняють, що вони також більш токсичні, ніж авто з бензиновим двигуном, пише Daily Mail.

У результаті піднявся галас, а Агентство навколишнього середовища США (EPA) почало власне розслідування, щоб розставити всі крапки над "і". Співробітники EPA проводять аналогічний аналіз, щоб зрозуміти, як викиди від шин і гальм варіюються від електричних до стандартних транспортних засобів. В агентстві вважають, що їхні результати все ж таки покажуть, що електромобілі справді кращі за навколишнє середовище та здоров'я людей, попри результати дослідження 2022 року.

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Зазначимо, що дослідження 2022 року було проведене незалежною організацією і виявило, що викиди шин і гальм виділяють у 1850 разів більше твердих частинок, ніж сучасні вихлопні труби, оснащені фільтрами, які знижують викиди.

Автори дослідження дійшли висновку, що це пов'язано з вагою авто: оскільки електромобілі значно важчі, ніж авто на бензині, вони є більшими забруднювачами. Водночас вага електромобілів чинить більший тиск на шини та гальма, а тому вони зношуються швидше. У міру зносу шини та гальма виділяють все більше твердих частинок або мікропластику — ці частинки надзвичайно малі, а тому їх легко вдихнути. Більш ранні дослідження вже показали, що вдихання цих частинок може викликати проблеми зі здоров'ям, зокрема:

хвороби серця;

легень;

астму;

рак.

Однак EPA заявляє, що електромобілі оснащені рекуперативними гальмівними системами, які працюють як генератори — повертають енергію назад в електричну систему автомобіля для поповнення запасу ходу. Зазначається, що ці системи дають змогу захистити гальма, а тому вони зношуються повільніше.

У своїх доказах Агентство з охорони довкілля у своїх твердженнях посилається на інше дослідження 2022 року, яке показало, що гальмівні системи електромобілів сповільнюють швидкість зносу гальм електромобілів на 68%.

Однак у дослідженні вчені порівняли викиди з шин електромобілів з викидами з вихлопних труб авто з двигунами внутрішнього згоряння, а не зосередилися на прямому порівнянні зносу шин і гальм. У своєму розслідуванні співробітники EPA планують зосередитися на прямому порівнянні шин автомобілів. Таким чином дослідники планують отримати краще уявлення про те, який вплив шини й гальмівні системи електромобілів мають на якість повітря.

За словами професора Технологічного інституту Вірджинії Хешама Ракха, на жаль, надзвичайно складно визначити повний обсяг мікропластику, який виділяють шини. Завдання також ускладнюється тим, що дослідникам доведеться відокремлювати мікропластик, викинутий шинами в міру їхнього зносу, від мікропластику, який вже перебуває в повітрі. Дані показують, що мікропластику в повітрі вже настільки багато, що середньостатистична людина щорічно їсть, п'є і вдихає від 78 000 до 211 000 частинок.

Інші дослідники запевняють, що для об'єктивності картини, викиди необхідно оцінювати протягом усього життєвого циклу — так звані викиди "від колиски до могили". Вони охоплюють процес видобутку та обробки матеріалів, що використовуються для виготовлення кузова авто, двигуна та акумулятора, а також викиди в процесі виробництва та складання транспортних засобів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язали вдихання вихлопних газів з підвищенням тиску.