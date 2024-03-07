Шай-Хулуд навиворіт. У найтемніших глибинах океану знайдено новий вид моторошних черв'яків (фото)

Новий вид морських черв'яків було виявлено в найбільш негостинній частині світового океану біля узбережжя Коста-Рики.

Світовий океан займає понад 70% поверхні планети і є домівкою для безлічі істот. Однак глибокий океан являє собою окремий цілий світ інопланетної таємниці: варто лише пірнути глибше за діапазон, через який не може проникнути сонячне світло, як перед вами розгорнуться цілі екосистеми, які мерехтять, виблискують та бенкетують у темряві, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені виявили новий вид мерехтливих морських черв'яків у глибокому середовищі, де метан просочується з-під морського дна. Команда назвала їх Pectinereis strickrotti та вони стали 48-м новим видом, виявленим на околицях гідротермальних джерел біля узбережжя Коста-Рики.

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Це відкриття було зроблено командою під керівництвом морського біолога Грега Роуза з Океанографічного інституту Скріпрса. Автори дослідження зазначають, що їхнє відкриття вкотре доводить, наскільки мало нам відомо про земні океани та їхню різноманітність. Роуз також зазначив, що за останні кілька років їм вдалося відкрити безліч видів, що мешкають у найглибших точках океану, проте цього все ще мало. Фактично сьогодні вченим вдалося дослідити лише 5% світових океанів і каталогізували лише 10% усіх біорізноманіття, що мешкає у світовому океані.

Новий вид морських черв'яків P. strickrotti Фото: паразиты

Основна проблема полягає в тому, що найглибші точки океану надзвичайно ворожі людині за цілою низкою чинників, зокрема:

нищівного тиску;

низьких температур;

відсутності світла.

Однак сучасні технології сьогодні дають змогу вченим дістатися навіть у найвіддаленіші точки океану. У своїй роботі Роуз і його колега Брюс Ктрікротт, провідний пілот глибоководного апарату "Елвін", уперше зіткнулися з новим видом морських черв'яків на глибині близько 1000 метрів у 2009 році. Тоді вчені спробували наблизитися, щоб вивчити новий вид ближче, проте тим самим розполохали морських черв'яків.

Після кількох років спроб вченим нарешті вдалося наблизитися до морських черв'яків — унаслідок цього команда зібрала необхідні фото, відео та навіть зразки. Далі вчені проаналізували зібрані дані і дійшли висновку, що перед ними новий вид, який належить до сімейства Nereididae, також відомого як ганчіркові черв'яки.

Зображення P. strickrotti, що мешкає в природному середовищі існування Фото: паразиты

Як і його родичі, новий вид являє собою сегментованого багатощетинкового черв'яка з довгим тілом. На його боках розташовані щетинки, що нагадують ноги та називаються параподіями, також у цього виду є приховані щелепи, які він висуває для харчування. Однак є й кілька дивовижних особливостей цього виду: по-перше, вони живуть значно глибше, ніж інші представники ганчіркових черв'яків, по-друге, параподії цих істот вкриті зябрами, чого також не спостерігається в інших видів.

У Nereididae також виявили дві стадії життя:

статевонезріла — більшу частину свого часу вони проводять на морському дні;

стадія епітока — з'являється доросла особина, яка вільно плаває для розмноження перед смертю.

Оскільки більшість зібраних тут екземплярів були самцями, які вільно плавали, а єдина (часткова) проба самок була зібрана з відкладень, команда підозрює, що у цього виду епітоками можуть стати тільки самці. Автори дослідження зазначають, що будуть потрібні додаткові спостереження, щоб зрозуміти, як розмножується і чим харчується цей вид.

Раніше Фокус писав про те, що істот віком 500 млн років назвали на честь піщаних черв'яків "Дюни".