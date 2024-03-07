Порятунок від глибоких травм війни: розроблено новий спосіб боротьби з ПТСР

Використавши поширену технологію віртуальної реальності, вчені змогли підібратися впритул до витоків травмуючих подій і знижувати їхній вплив на наше життя.

Вчені знайшли новий метод допомоги людям з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), який охоплює поєднання симуляції стресової обстановки у віртуальній реальності (VR) з м'якою електростимуляцією мозку. Цей інноваційний підхід було випробувано на 54 ветеранах у Медичному центрі для ветеранів у Провіденсі, під час чого дослідники виявили в них значне поліпшення симптомів ПТСР, особливо в тих, хто отримував одночасно VR-терапію та електростимуляцію. Ця комбінація показала швидший і стійкіший прогрес порівняно з традиційними методами лікування, являючи собою потенційно революційне рішення для тих, хто бореться з цим складним психічним захворюванням, пише New York Post.

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Тією чи іншою мірою на ПТСР страждає значна частина населення, особливо ветерани, що призводить до постійного страху та стресу навіть у безпечних ситуаціях. Традиційні методи лікування, хоча й ефективні для декого, часто мають недоліки, пов'язані з сильними побічними ефектами від ліків або емоційними труднощами через повторні переживання травмуючих подій за допомогою експозиційної терапії. Ці проблеми призводять до високого рівня відторгнення серед тих, хто звертається по допомогу. Метою нового дослідження вчених стала пропозиція альтернативи, що дає змогу розв'язати ці проблеми за допомогою VR-установки, яка занурює пацієнтів в обстановку, що нагадує зону бойових дій, не змушуючи їх безпосередньо стикатися з особистими травмами.

Стимулюючи лобову частку мозку, поки учасники перебували у віртуальній реальності, дослідники помітили більш швидке і виражене зниження симптомів ПТСР. Цей метод вирізняється тим, що поєднує в собі елементи психотерапії, нейронауки і технологій, пропонуючи більш прийнятний і менш інвазивний варіант лікування. Ефект від застосування цього методу був не тільки негайним, а й, як виявилося, посилювався з плином часу, навіть після закінчення сеансів, що дало змогу вченим говорити про довгострокову ефективність.

Результати цього дослідження відкривають нові можливості для лікування посттравматичного стресового розладу шляхом поєднання технологій і нейронауки, що в підсумку може призвести до створення більш ефективних і доступних методів лікування, вважають автори. Вчені продовжують вивчати подібні комбінації терапії, а майбутнє лікування ПТСР виглядає все більш багатообіцяючим для мільйонів людей, які, на жаль, можуть лише мріяти про повернення до нормального життя.

Раніше Фокус писав про те, чому у деяких людей розвивається ПТСР. Нове дослідження дозволило вченим зазирнути в потенційні першопричини розвитку небезпечного розладу, що дало можливість розробити нові підходи до його лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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