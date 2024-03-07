Лиходій в океані: що відомо про найбільшого на Землі безхребетного з величезними очима (фото)

Дослідники розповіли, хто такі колосальні кальмари й чому їхня репутація настільки погана в усьому світі.

Океан покриває понад 70% поверхні океану і є домівкою для безлічі дивовижних істот: від косаток, здатних поодинці атакувати та вбити велику білу акулу, до милих восьминогів-дамбо. Однак є в океані гігантський лиходій, який захопив уяву багатьох: від історій про зруйновані кораблі до гігантських щупалець, що виринають із глибини, пише IFLScience.

Але що насправді нам відомо про цих гігантських кальмарів, що мешкають в океані? По-перше, варто почати з того, що колосальні кальмари дійсно існують, їхній вид називається Mesonychoteuthis hamiltoni. Ці дивовижні істоти є найбільшими на Землі безхребетними тваринами та, як правило, мешкають у глибокому морі Південного океану, що оточує Антарктиду.

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Дослідники зазначають, що ці кальмари дійсно величезні, але також і невловні, а тому їхнє життя оповите таємницею. За інформацією Лондонського музею природної історії, фотографії живого колосального кальмара в дикому середовищі існування просто не існує досі.

Однак деякі подробиці їхнього життя нам все ж відомі. Вони були отримані з небагатьох екземплярів, які вченим вдалося виявити або зловити. Уперше колосального кальмара помітили 1981 року, а в колекції Музею Нової Зеландії у Веллінгтоні сьогодні є три екземпляри цього виду.

Наскільки великий колосальний кальмар

Представники цього виду є володарями титулу "найбільшого безхребетного у світі". Крім того, вони також є володарями найбільших очей серед усіх видів на Землі. У дослідженні 2017 року вчені виявили, що очі цього виду в поперечнику можуть сягати 27 сантиметрів і звернені вперед, що значно покращує їхній зір на глибині 2000 метрів.

Дані дослідників свідчать про те, що дорослий колосальний кальмар може досягати в довжину зі щупальцями та руками близько 14 метрів і важить не менше 500 кілограмів. Цікаво, що найбільшими особинами цього виду є самки.

Порівняно з гігантським кальмаром, у якого довші руки й щупальця, але коротше тіло, колосальний кальмар, як і раніше, важить найбільше, але загалом гігантські кальмари довші завдяки цим великим старим щупальцям.

Це уявлення художника про те, який, найімовірніше, вигляд має колосальний кальмар у дикій природі Фото: Shutterstock

Чим харчуються колосальні кальмари

За словами дослідників, усі види кальмарів, зокрема й колосальні, мають твердий дзьоб, який допомагає їм ловити здобич. Крім того, тварини використовують гачки на кінцях щупалець, щоб полювати.

Дослідникам жодного разу не доводилося бачити, як харчується колосальний кальмар, проте вони вважають, що їхній раціон складається з великих риб, таких як патагонський іклач і полярні акули, а також інших видів кальмарів. Цікаво, що іноді вчені виявляють кашалотів з незвичайними мітками на шкірі, припускають, що ці "шрами" були залишені колосальними кальмарами, коли кити намагалися їх з'їсти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який кальмар є найбільшим на Землі.