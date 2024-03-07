Поблизу Порту троянд знайшли стародавню гавань: збереглися навіть столітні щогли (фото)

Підводні археологи знайшли давньоримську гавань, що датується III-IV століттями н. е. Дерев'яна конструкція, знайдена біля пляжу, могла слугувати хвилерізом або каналом для човнів.

Команда археологів з Інституту підводної археології (ZAPA) нещодавно виявила залишки давньоримської гавані, біля узбережжя Порторожа, Словенія. Історія регіону включає іллірійські поселення, кельтські племена і римське панування, пише Arkeonews.

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Порторож, що в перекладі з італійської означає "Порт троянд", має історію, переплетену з Візантійською імперією, яка контролювала узбережжя Адріатики, включаючи Порторож і сусідній Піран, з VII століття.

Ця нова знахідка приєднується до двох раніше виявлених римських об'єктів поблизу. У 1998 році археологи виявили залишки поселення з господарською будівлею біля сучасної заправки, а у 2004 і 2005 роках, знайшли фундаменти стародавньої рибної ферми.

Фото: The Institute for Underwater Archaeology

Дайвери, які досліджують цю територію, нещодавно натрапили на сліди ще стародавньої гавані. Інститут підводної археології повідомляє, що знахідки підтверджують існування невеликої гавані з причалом і дерев'яними спорудами, серед яких особливої уваги заслуговують щогли.

Підводна археологія

Дерев'яна конструкція, знайдена біля пляжу Бернардин, могла слугувати хвилерізом або каналом для човнів. Особливістю цієї знахідки є виявлення стародавніх щогл і вітрил, датованих III і IV століттями нашої ери, які, як вважають, були перепрофільовані як причал або опорні балки для споруд.

Знайдено дві окремі щогли, одна з ялиці, довжиною приблизно один метр, з дубовим шківом, а інша — з ялини, розміром близько півтора метра. Такі знахідки є надзвичайно рідкісними у світі, а їх інтерпретація часто спирається на експериментальну археологію та візуальні історичні джерела.

Дерев'яні артефакти будуть законсервовані за допомогою меламінової смоли у реставраційному центрі, а всі знахідки передадуть до Морського музею Сергія Машери в Пірані, де вже зберігаються інші артефакти з району Фізіне.

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