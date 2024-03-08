Секрет вічної молодості під рукою: продукти, здатні омолоджувати, перерахував дієтолог

У той час як мільйони людей вдаються до дорогих і часом не безпечних процедур омолодження, дієтологи наполягають на тому, що ключ до здорової молодості завжди був просто перед нами.

Сьогодні прагнення виглядати і почуватися добре є важливою метою в житті для мільйонів. Нещодавно вчені відкрили кілька цікавих зв'язків між тим, що ми їмо, і тим, який ми маємо вигляд. Виявляється, деякі продукти харчування здатні підвищити нашу привабливість, не тільки впливаючи на шкіру і риси обличчя, а й впливаючи на те, як ми пахнемо. Йдеться про прості, натуральні продукти, які більшість із нас може легко додати до свого щоденного раціону, пише New York Post.

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Каротиноїди — це поживні речовини, що містяться у фруктах і овочах, таких як солодка картопля, морква і шпинат. Вони не тільки надають цим продуктам яскравого вигляду, а й, як було доведено, покращують стан шкіри. Регулярне вживання цих багатих на каротиноїди продуктів може надати вашій шкірі здоровішого і привабливішого сяйва, каже Маккензі Берджесс, дієтолог-нутриціолог. Крім того, вони захищають від ультрафіолетових променів сонця і навіть можуть зробити наш запах тіла привабливішим для інших, згідно з дослідженнями.

Білки та корисні жири, особливо ті, що містяться в таких продуктах, як лосось, насіння льону та різні види м'яса, відіграють найважливішу роль у поліпшенні нашого зовнішнього вигляду. Колаген, який удосталь міститься в м'ясі та рибі, є ключовим елементом для підтримання еластичності нашої шкіри, міцності нігтів, волосся і м'язів. Омега-3 жирні кислоти, що удосталь містяться в лососі та насінні льону, прекрасно зволожують шкіру, знімають запалення і навіть можуть полегшити деякі шкірні захворювання, каже Берджесс.

Дієтолог виділила великий вплив дієти на наш зовнішній вигляд і самопочуття. Згідно з її висновками, додаючи до свого раціону більше фруктів, овочів, джерел корисних жирів і білків, ми можемо не тільки зміцнити своє здоров'я, а й поліпшити зовнішній вигляд природними та екологічними способами. Такий підхід до краси доступний, спирається на наукові дані і, що найприємніше, не вимагає витрат на косметичні засоби або процедури. Іноді найкращий спосіб виглядати добре зовні — це турбота про те, що всередині.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

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