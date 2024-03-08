Ліки від хвороби Паркінсона, доступні кожному: тренування змогли лікувати захворювання

Спостерігаючи за кількома місяцями інтенсивних тренувань людей, вчені з'ясували, що подібні навантаження не просто борються із симптомами захворювання, а повертають його назад.

Нещодавно вчені дізналися, що високоінтенсивні фізичні вправи можуть стати переломним моментом для людей із хворобою Паркінсона. При цьому захворюванні людина поступово втрачає контроль над своїми рухами, насамперед через те, що в мозку починають відмирати нейрони, які виробляють дофамін — найважливішу хімічну речовину для управління рухами. Звичайні методи лікування здебільшого допомагають впоратися з симптомами, але не зупиняють прогресування хвороби. Однак дане дослідження показує, що аеробні вправи можуть не тільки загальмувати пошкодження нейронів, а й прискорити їхнє відновлення, пише Yale School of Medicine.

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Дослідники з Єльської школи медицини уважно вивчили 10 пацієнтів з ранньою стадією хвороби Паркінсона. Ці люди ще не втратили значної кількості нейронів, що виробляють дофамін. Вони взяли участь у жорсткій шестимісячній програмі фізичних вправ і продемонстрували поліпшення стану мозку по її завершенню. Науковці використовували сучасні методи візуалізації, щоб побачити, як саме ці вправи призвели до оздоровлення дофамінергічної системи — частини мозку, ураженої хворобою Паркінсона. Це перше дослідження, яке наочно підтверджує, що інтенсивне фізичне навантаження може позитивно змінити біологію мозку в людей із цим захворюванням, заявляє Суле Тіназ, доцентка неврології та одна з головних дослідниць.

Результати наукової роботи свідчать про те, що фізичні вправи — це не просто щось, що може поліпшити наше самопочуття; це критично важлива частина боротьби із серйозною хворобою. Дослідження спирається на успіх спеціально розробленої програми високоінтенсивних тренувань під назвою Beat Parkinson's Today. Учасники тренувалися в такому темпі, який підтримував частоту серцевих скорочень, прагнучи до 80-85 % від максимального показника для свого віку.

Отримані вченими результати обнадіюють, але, як зазвичай, необхідно провести додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти, яким чином фізичні вправи можуть бути найбільш ефективно використані для боротьби з хворобою Паркінсона. Проте це дослідження є серйозною підмогою, яка показує, що доступне і відносно недороге заняття може мати глибокий вплив на лікування дуже серйозних хвороб. Воно кидає виклик статус-кво в лікуванні цього захворювання і прокладає шлях подальшим науковим роботам, які досліджують, як фізичні вправи можуть стати потужним інструментом у боротьбі з нейродегенеративними захворюваннями.

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