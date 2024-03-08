Відкриття світового рівня: найдавніші знаряддя праці в Європі знайшли в Україні (фото)

Датовані 1,4 мільйонами років тому ці артефакти підтверджують теорію про маршрут ранньої міграції людей до Європи зі сходу або південного сходу.

Нещодавнє відкриття в Україні відкрило стародавні кам'яні знаряддя праці, що є найдавнішим доказом присутності людини в Європі. Ці знаряддя, знайдені на археологічній ділянці на заході України у селищі Королево (Закарпатська область), датуються 1,4 мільйонами років тому, пише Independent.

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Відкриття не лише проливає світло на прибуття перших людей до Європи, але й натякає на маршрут, яким вони йшли. Воно підтверджує ідею про те, що перша хвиля ранньої міграції людей до Європи походила зі сходу або південного сходу.

Хронологічні межі міграції ранніх предків людини до Євразії, включаючи неандертальців і сучасних людей, припадають на період від двох до одного мільйона років тому. Однак точно визначити час їхнього приходу в Європу виявилося складно через нечисленність археологічних пам'яток тієї епохи.

Королево, де масштабні розкопки тривають з 1970-х років, є одним із рідкісних місць, які дають цінну інформацію. Десятиліття тому дослідники виявили набір кам'яних знарядь, зроблених з вулканічних порід. Тепер, використовуючи сучасні методи датування, вчені визначили, що шари осадових порід, які оточують ці інструменти, мають вік приблизно 1,4 мільйона років.

Фото: Czech Academy of Sciences

Мадс Фуршу Кнудсен (Mads Faurschou Knudsen), співавтор дослідження з Орхуського університету в Данії, наголосив на важливості цього відкриття: "Це найдавніше датоване свідчення існування людини в Європі".

Хоча ідентичність творців знарядь праці залишається невизначеною, дослідники підозрюють, що це Homo erectus, перший вид, який почав ходити прямо і навчився користуватися вогнем. Homo erectus покинув Африку близько двох мільйонів років тому і поширився на Близький Схід, Східну Азію та Європу.

Доктор Роман Гарба, провідний автор дослідження, пояснив: "На основі кліматичної моделі та даних польових досліджень пилку ми визначили три можливі міжльодовикові теплі періоди, коли перші гомініни могли дістатися до Королева, найімовірніше, через міграційний коридор річки Дунай".

Аналізуючи, як змінювалося середовище проживання на території Королево протягом двох мільйонів років, вчені вважають, що ранні предки людини скористалися теплими періодами Землі, відомими як міжльодовикові періоди, щоб колонізувати ці високоширотні місця.

Близькість Королівської археологічної ділянки до країн НАТО — Румунії та Угорщини — захистила селище від руйнувань, спричинених російською агресією проти України. Доктор Гарба зазначив, що, попри війну, жодна бомба не впала на археологічний об'єкт.

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