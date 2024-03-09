Учені позбавили мутантів-тритонів регенерації: вони все одно відрощують свої кінцівки

Крихітні ящірки, яких спеціально позбавили здатності відрощувати кінцівки, поставили науку в глухий кут, подолавши всі труднощі і продовживши регенерувати попри мутації.

Деякі тварини, такі як саламандри, відомі своєю вражаючою здатністю до регенерації втрачених частин тіла — талант, який, на жаль, ми, люди, лише мріємо отримати. Наукова спільнота вже давно захоплюється цим феноменом, сподіваючись розкрити його секрети. І ось учені зробили інтригуюче відкриття в цій галузі. Вони виявили, що певна молекула, необхідна для формування кінцівок на ранніх етапах життя, виявилася зовсім не потрібною, коли йдеться про регенерацію кінцівок надалі, пише Caltech.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Нещодавно Маріанна Броннер та її команда з Каліфорнійського технологічного інституту разом зі співробітниками з Японії провели дослідження, в центрі якого опинилася конкретна амфібія, піренейський ребристий тритон, що може регенерувати не лише кінцівки, а й навіть частини свого серця. Відмінною рисою їхнього дослідження є те, що вони зосередилися на молекулі під назвою FGF10, яка відіграє ключову роль на ембріональному етапі, забезпечуючи правильне формування кінцівок. Однак, генетично змінивши деяких тритонів так, щоб у них була відсутня ця молекула, вони помітили, що ці тритони все ж таки змогли відростити повністю функціональні кінцівки після ампутації, незважаючи на їхні початкові проблеми з розвитком.

Це відкриття стало справжнім проривом, оскільки воно дало змогу вченим припустити, що механізми, які керують розвитком кінцівок в утробі матері, відрізняються від тих, які запускаються для регенерації на пізніших етапах життя. Воно може мати далекосяжні наслідки, дозволивши науці сфокусуватися на конкретних механізмах і молекулах, що може стати початком розроблення нових методів лікування або терапії, які в один прекрасний день допоможуть людям відновлювати втрачені або пошкоджені частини тіла.

Незалежність регенерації від цієї молекули означає, що людство може стояти на крок ближче до того, щоб отримати її у своє розпорядження. Робота Маріанни Броннер та її команди проливають світло на таємниці природи і робить нас на крок ближче до того, щоб використовувати ці здібності на благо людства.

Раніше Фокус писав про те, як утворюються відбитки пальців на руках. Нове дослідження показало, що за формування відбитків пальців у людини відповідають три сигнальні молекули.

Також Фокус писав про те, що біонічна рука українського виробництва увійшла до рейтингу найкращих винаходів Time. Робот-протез українського стартапу Esper Bionics потрапив на обкладинку американського журналу. У рейтингу продукт компанії з'явився в категорії "Доступність".