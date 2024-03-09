Ізоляція, журба і міжусобиці: з якими труднощами зіткнуться перші люди на Марсі

Політ на Червону планету перевірить на міцність не тільки наші технології, а й людську психіку, створивши для майбутніх астронавтів ситуації, які важко передбачити перебуваючи на нашій планеті.

Подорож на Марс — це справжнє випробування людської стійкості перед обличчям глобальних проблем, які виходять за рамки того, з чим астронавти стикалися раніше. Ситуація, коли група астронавтів за мільйони миль від Землі, ізольована в космічному кораблі на термін до двох із половиною років у місці, де на кожне повідомлення додому йде до 25 хвилин, щоб отримати відповідь, звучить моторошно. І це реальність того, який вигляд можуть мати майбутні перші пілотовані місії на Марс у рамках програми NASA Artemis, пише The Conversation.

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Затримки зв'язку із Землею є серйозним тягарем для майбутніх астронавтів. Йдеться не тільки про пропущені розмови з сім'єю або друзями, а й про практичні аспекти дій у надзвичайних ситуаціях або планування повсякденних завдань без безпосередньої участі диспетчера. Для розв'язання цієї проблеми фахівці розробляють креативні рішення, наприклад, використання текстового способу спілкування та складання чітких і лаконічних повідомлень, що зводять до мінімуму необхідність додаткового листування.

Крім того, необхідно знайти спільну мову з попутниками, каже Нік Канас, професор психіатрії Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. Космос — це стрес, і перебування в тісному приміщенні з одними й тими самими особами день у день може призвести до виникнення конфліктів. У своїх дослідженнях науковці виявили, що заплановані підтримуючий та сильний лідер може допомогти згладити міжособистісні проблеми, зберігши концентрацію та згуртованість команди. І ці висновки не просто теоретичні: вони ґрунтуються на реальних дослідженнях космічних симуляторів і досвіді астронавтів, які перебувають зараз на орбіті.

Нарешті, не можна недооцінювати й емоційне навантаження від перебування далеко від дому та спостереження за тим, як Земля перетворюється на крихітну крапку в просторах космосу. Сучасні технології, як-от перегляд Землі у віртуальній реальності та віртуальне спілкування з близькими, можуть допомогти, але вони також можуть посилити почуття туги за домом. Під час планування далеких подорожей розуміння і пом'якшення цих емоційних і психологічних проблем так само важливе, як і вирішення технічних нюансів, каже Канас. За допомогою симуляцій і підготовчих місій, подібних до тих, що плануються навколо Місяця, ми закладаємо основу для того, щоб астронавти могли не тільки вижити, а й процвітати в соціальному і психологічному аспектах під час їхньої тривалої подорожі на Червону планету.

Раніше Фокус писав про заяву вченого про те, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Британський астрофізик вважає, що в найближчому майбутньому на планетах поза Сонячною системою буде виявлено позаземне життя. Але є один нюанс.

Раніше Фокус писав про плани NASA запустити космічний корабель на ядерному двигуні. У рамках нового проекту пройде випробування нової революційної технології, яка потенційно дозволить значно скоротити час польоту на Червону планету.