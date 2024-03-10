Твори інженерного мистецтва: топ 5 найдовших підводних тунелів у світі (фото)
Кожен із цих тунелів відіграє найважливішу роль у регіональній інфраструктурі.
Підводні тунелі діють як дороги, побудовані під водою, і їх створення являє собою унікальний прояв інженерного мистецтва. По всьому світу побудовано безліч підводних тунелів, які служать життєво важливими зв'язками в регіональній інфраструктурі. Видання Interesting Engineering пропонує познайомитися з п'ятьма одними з найдовших підводних транспортних артерій у світі.
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Тунель Сейкан
Тунель Сейкан, який з'єднує японські острови Хонсю і Хоккайдо, є найдовшим у світі підводним залізничним тунелем. Його виникнення сягає 1954 року, коли пороми були основним видом транспорту між островами Хонсю і Хоккайдо.
Тунель Сейкан побудували 1988 року, і він має довжину 53,85 кілометра і розташований на глибині 240 метрів нижче рівня моря. Тунель включає в себе дві станції, які є першими залізничними станціями, побудованими під водою.
Тунель під Ла-Маншем
Євротунель, тобто тунель під протокою Ла-Манш, має довжину 50,49 кілометра і з'єднує Велику Британію та Францію. Обидві країни домовилися про створення тунелю 1986 року, обравши залізничний тунель замість довгого мосту або комбінацію автомобільної та залізниці для з'єднання двох країн.
Будівництво почалося в 1987-88 роках і завершилося в 1991 році, а офіційне відкриття тунелю відбулося 6 травня 1994 року. Сьогодні через тунель переміщаються понад 10 мільйонів пасажирів щороку.
Проєкт тунелю під Ла-Маншем охоплює два одноколійні залізничні тунелі й один службовий тунель, що забезпечує двосторонній рух.
Тунель Tokyo Bay Aqua-Line
Tokyo Bay Aqua-Line об'єднує автомобільні та залізні дороги через тунель завдовжки 9,6 км, який проходить через Токійську затоку в Японії, а також надводний міст завдовжки 4,4 км. Тунель було відкрито 18 грудня 1997 року, і його маршрут містить ділянки штучних островів, які дарують унікальні враження від подорожі.
Тунель Ryfast
Система підводних тунелів Ryfast розташована в Норвегії і складається з двох тунелів загальною довжиною 14,3 км, розташованих під водою.
Будівництво системи тунелів тривало 10 років і включало викопування понад 2,5 млн кубічних метрів породи. Тунель Ryfast є найглибшим у світі підводним автомобільним тунелі, адже розміщений на глибині 292 метри нижче рівня моря. Цей тунель було відкрито 2020 року.
Тунель Eysturoyartunnilin
Відкритий 2020 року підводний тунель Eysturoyartunnilin з'єднує острів Стреймой з островом Естурою на Фарерських островах і має довжину 11,2 км.
У найглибшій точці підводний тунель знаходиться на глибині 189 метрів. Він має унікальну мережу з трьох труб, але найцікавіша його частина — це барвисте перехрестя в центрі. Це перша і єдина у світі підводна кільцева розв'язка.
Як уже писав Фокус, вчені виявили стародавній римський тунель у Туреччині. Вчені виявили тунель довжиною 150 метрів, якому 1700 років. Дослідники вважають, що його викопали римляни, щоб зрошувати свої землі водою з річки.